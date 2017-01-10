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10 января 2017 г.
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10 января 2017 г.

Жорж Мальбрюно | Le Figaro

Башар Асад, подчиненный российской воле

"Недавняя эвакуация повстанцев из Алеппо показала, что сирийский лидер вынужден исполнять приказы Москвы. Отношения между союзниками ухудшаются по мере приближения переговоров об активизации переходного периода", - пишет в Le Figaro эксперт по Ближнему Востоку Жорж Мальбрюно.

"Так себе", - с улыбкой говорит по-французски сирийский официальный представитель, когда его спрашивают о состоянии дел между его страной и Москвой. Недавнее отвоевание Алеппо, второго города Сирии, Дамаском и его российским и иранским союзниками вместе с "Хизбаллой" не прошло бесследно. Башар Асад вынужден был снести обиду. Если осада, навязанная повстанцам, закончилась поражением с тяжелыми последствиями для противников Асада, то победа Дамаска была добыта ценой множества принуждений, предвещающих новое давление. Отдельные проправительственные источники в Дамаске и Алеппо отмечают с явным беспокойством: может, президент и выиграл войну против враждебных повстанцев благодаря российской поддержке, но сейчас могут начаться настоящие неприятности", - передает корреспондент.

На протяжении трех недель эвакуации из восточного Алеппо гражданских лиц, а потом повстанцев русские навязывали свой выбор. Ответственные сирийские лица порой выражали протест, но в основном безрезультатно, говорится в статье. "Все согласились с тем, чтобы переговоры об эвакуации вели русские, которые должны были добиться согласия повстанцев. Естественно, иногда это ставило нас в неустойчивое или неловкое положение по отношению к ним", - отмечает один осведомленный представитель деловых кругов из Дамаска.

"Русские непременно хотели добиться успеха, - рассказал один наблюдатель, занимающийся гуманитарной помощью и присутствовавший при эвакуации. - Они довольствовались требованием указать общее число повстанцев, не требовали тщательного осмотра и поименного списка". Сирийцы были сильно разочарованы - они требовали, чтобы повстанцы им предоставили удерживаемых пленных. "Возник напряженный момент: сирийцы хотели зайти в автобусы, чтобы проверить, не вывозили ли повстанцы вместе с собой пленных", - сообщил свидетель событий.

Мальбрюно комментирует: "Российско-сирийский альянс - это армрестлинг. Обе стороны это знают, каждая укрепляется за счет холодной реальной политики, основанной на общих интересах. Повстанцы ни за что не хотели вступать в контакт с представителями Дамаска, и тут российские эмиссары оказались на передовой. Через Международный комитет Красного Креста была налажена переписка в Skype между россиянами и представителями вооруженных группировок - ваххабитами бригады "Ахрар аш-Шам" и более умеренными боевиками из "Харакет Нуреддин Зенки".

"Это правда, что русские навязывают нам некоторые решения", - признал один приближенный Асада.

"Чтобы смягчить возникшее озлобление, - продолжает Мальбрюно, - Путин позвонил сирийскому лидеру на следующий день после отвоевания Алеппо, воздавая должное "сирийским усилиям". Но в этой игре в бильярд как минимум от трех бортов - между русскими, сирийцами и иранцами - глава Сирии располагает определенной свободой маневра".

"Большим достижением Башара является умение держать иранцев на земле и россиян в воздухе и действовать так, чтобы одни нуждались в других", - сказал один приближенный сирийского лидера.

"Несомненно, Асад еще сумеет сыграть на разногласиях между союзниками", - уверен автор статьи. Но украдкой его приближенные задаются вопросом о российских намерениях на предстоящих переговорах. Это их навязчивая идея, несмотря на расхождение мнений о возможности отвоевать всю Сирию. В понедельник Асад вновь сказал о таком намерении французским СМИ, но, похоже, эта идея не разделяется Москвой.

"Мы думаем, что русские могут захотеть отделиться от Башара в 2021 году, когда закончится его мандат, - сказал неназванный приближенный сирийского президента. - Но у нас есть иранцы, которые не думают так, как русские, и иранцы являются нашими историческими союзниками".

Приближение переговоров в Астане в конце января о переходном политическом процессе усиливает опасения, говорится в статье. "Русские предпочли бы сделать так, как было у них: чтобы президент Асад стал премьер-министром, в потом вернулся на первый план. Но у нас это не сработает, наш премьер - это просто чиновник", - сказал представитель деловых кругов.

Если Асад упомянул перед французскими СМИ, что он "открыт" для переговоров, значит, "красные линии" уже появились. "Русские подготовили текст для новой конституции, - сказал приближенный сирийского лидера. - Они собираются создать правительство национального единства с оппозиционерами, но я плохо представляю себе, чтобы Асад поддавался настояниям суверенного министерства обороны или министерства безопасности". Тем более трудно представить его уход, добавляет Мальбрюно.

Источник: Le Figaro


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