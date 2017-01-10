Башар Асад, подчиненный российской воле

"Недавняя эвакуация повстанцев из Алеппо показала, что сирийский лидер вынужден исполнять приказы Москвы. Отношения между союзниками ухудшаются по мере приближения переговоров об активизации переходного периода", - пишет в Le Figaro эксперт по Ближнему Востоку Жорж Мальбрюно.

"Так себе", - с улыбкой говорит по-французски сирийский официальный представитель, когда его спрашивают о состоянии дел между его страной и Москвой. Недавнее отвоевание Алеппо, второго города Сирии, Дамаском и его российским и иранским союзниками вместе с "Хизбаллой" не прошло бесследно. Башар Асад вынужден был снести обиду. Если осада, навязанная повстанцам, закончилась поражением с тяжелыми последствиями для противников Асада, то победа Дамаска была добыта ценой множества принуждений, предвещающих новое давление. Отдельные проправительственные источники в Дамаске и Алеппо отмечают с явным беспокойством: может, президент и выиграл войну против враждебных повстанцев благодаря российской поддержке, но сейчас могут начаться настоящие неприятности", - передает корреспондент.

На протяжении трех недель эвакуации из восточного Алеппо гражданских лиц, а потом повстанцев русские навязывали свой выбор. Ответственные сирийские лица порой выражали протест, но в основном безрезультатно, говорится в статье. "Все согласились с тем, чтобы переговоры об эвакуации вели русские, которые должны были добиться согласия повстанцев. Естественно, иногда это ставило нас в неустойчивое или неловкое положение по отношению к ним", - отмечает один осведомленный представитель деловых кругов из Дамаска.

"Русские непременно хотели добиться успеха, - рассказал один наблюдатель, занимающийся гуманитарной помощью и присутствовавший при эвакуации. - Они довольствовались требованием указать общее число повстанцев, не требовали тщательного осмотра и поименного списка". Сирийцы были сильно разочарованы - они требовали, чтобы повстанцы им предоставили удерживаемых пленных. "Возник напряженный момент: сирийцы хотели зайти в автобусы, чтобы проверить, не вывозили ли повстанцы вместе с собой пленных", - сообщил свидетель событий.

Мальбрюно комментирует: "Российско-сирийский альянс - это армрестлинг. Обе стороны это знают, каждая укрепляется за счет холодной реальной политики, основанной на общих интересах. Повстанцы ни за что не хотели вступать в контакт с представителями Дамаска, и тут российские эмиссары оказались на передовой. Через Международный комитет Красного Креста была налажена переписка в Skype между россиянами и представителями вооруженных группировок - ваххабитами бригады "Ахрар аш-Шам" и более умеренными боевиками из "Харакет Нуреддин Зенки".

"Это правда, что русские навязывают нам некоторые решения", - признал один приближенный Асада.

"Чтобы смягчить возникшее озлобление, - продолжает Мальбрюно, - Путин позвонил сирийскому лидеру на следующий день после отвоевания Алеппо, воздавая должное "сирийским усилиям". Но в этой игре в бильярд как минимум от трех бортов - между русскими, сирийцами и иранцами - глава Сирии располагает определенной свободой маневра".

"Большим достижением Башара является умение держать иранцев на земле и россиян в воздухе и действовать так, чтобы одни нуждались в других", - сказал один приближенный сирийского лидера.

"Несомненно, Асад еще сумеет сыграть на разногласиях между союзниками", - уверен автор статьи. Но украдкой его приближенные задаются вопросом о российских намерениях на предстоящих переговорах. Это их навязчивая идея, несмотря на расхождение мнений о возможности отвоевать всю Сирию. В понедельник Асад вновь сказал о таком намерении французским СМИ, но, похоже, эта идея не разделяется Москвой.

"Мы думаем, что русские могут захотеть отделиться от Башара в 2021 году, когда закончится его мандат, - сказал неназванный приближенный сирийского президента. - Но у нас есть иранцы, которые не думают так, как русские, и иранцы являются нашими историческими союзниками".

Приближение переговоров в Астане в конце января о переходном политическом процессе усиливает опасения, говорится в статье. "Русские предпочли бы сделать так, как было у них: чтобы президент Асад стал премьер-министром, в потом вернулся на первый план. Но у нас это не сработает, наш премьер - это просто чиновник", - сказал представитель деловых кругов.

Если Асад упомянул перед французскими СМИ, что он "открыт" для переговоров, значит, "красные линии" уже появились. "Русские подготовили текст для новой конституции, - сказал приближенный сирийского лидера. - Они собираются создать правительство национального единства с оппозиционерами, но я плохо представляю себе, чтобы Асад поддавался настояниям суверенного министерства обороны или министерства безопасности". Тем более трудно представить его уход, добавляет Мальбрюно.