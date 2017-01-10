В России американский доклад о вмешательстве российских хакеров никого не убедил

"Доклад о предположительном вмешательстве российских хакеров в американские президентские выборы, опубликованный в пятницу спецслужбами США, вызвал в России разочарование, веселье или пренебрежение, - пишет Вероника Дорман в Libération. - Даже критики Кремля, которые изголодались по достоверным разоблачениям, и те назвали этот документ "слабым", "малообоснованным", "наивным", "непригодным".

"Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которую американские спецслужбы считают центральной фигурой российской пропагандистской машины, назвала доклад "хохотом года" и "рефератом, оформленным ученически". Владимир Путин, обвиненный в том, что он "отдал приказ о кампании влияния в 2016 году в отношении американских президентских выборов", велел своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову сказать о том, что он "устал" от "абсолютно не подкрепленных ничем, голословных обвинений, которые звучат на достаточно любительском, эмоциональном уровне", - говорится в статье.

И действительно, доклад с вычеркнутыми засекреченными сведениями не привносит ни новых данных, ни объективных свидетельств о вмешательстве России в президентскую избирательную кампанию в США. "Доклад вызывает разочарование, потому что, если спецслужбы действуют профессионально, а так оно и есть, то для них недопустимо приводить свои источники и раскрывать методы", - объясняет профессор Марк Галеотти, эксперт по проблемам безопасности в Институте международных отношений в Праге. Однако сам факт российского вмешательства начинает признаваться единодушно - даже Дональд Трамп в конце концов это допускает. "Вопрос лишь в том, чтобы узнать, были ли это оппортунистические действия или речь идет о более глобальной стратегии", - сказал Галеотти.

На данный момент наблюдатели склоняются к первой версии. Так, по мнению эксперта по международным отношениям Владимира Фролова, доклад сильно преувеличивает личную роль Путина в кибератаке. "Вероятно, он даже был не в курсе первых взломов электронной переписки российскими хакерами" в июне 2015 года, пишет Фролов в аналитическом материале на сайте Republic.ru. Только позднее в ходе избирательной кампании российские спецслужбы могли принять решение об утечке данных переписки через WikiLeaks, и "для этого, конечно, потребовалось личное разрешение Путина", убежден Фролов.

"Отметая в течение нескольких недель утверждения американских спецслужбами по поводу российского вмешательства, Трамп в конце концов согласился, что Москва могла принять участие в кибератаках, но он продолжает отрицать, что Россия оказала какое бы то ни было влияние на результаты выборов. Всячески подтверждая свое намерение сблизиться с Москвой, он объявляет о выдвижении Дэна Коатса, экс-сенатора, сторонника санкций против России, на пост главы нацразведки США, - пишет автор статьи. - Галеотти заключает: "Россияне удобно устроились в креслах, грызут попкорн и смотрят захватывающее шоу, где избранный президент из-за каких-то пустяков ссорится со своими спецслужбами. Это превосходит все их ожидания".