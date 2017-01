10 января 2017 г. Робби Мук | The New York Times Взлом Национального комитета Демократической партии был только началом "Представьте себе заголовки газет, если бы в 2015 году российские агенты выскочили из фургона в 2 часа ночи на юго-востоке Вашингтона и вломились в помещение Национального комитета Демократической партии (DNC) при помощи сложных инструментов и техник, чтобы украсть десятки тысяч документов, в том числе имена и номера социального страхования спонсоров и сотрудников и конфиденциальные меморандумы стратегии предвыборной кампании", - пишет менеджер президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году Робби Мук в статье для The New York Times. "Мир был бы ошеломлен. Люди бы сказали, что это было хуже, чем Уотергейт", - считает он. Что-то подобное на самом деле произошло с DNC два года назад, и это было хуже Уотергейта. Однако непосредственная реакция на взлом была совершенно иной, чем та, что последовала за Уотергейтом, говорится в статье. "Так было потому, что большинство из нас не считает хакерство преступлением, подобным проникновению со взломом. До взлома DNC я считал хакерство выходкой технически подкованных хулиганов с целью отомстить", - отмечает автор. "Несмотря на все похвалы интернету за расширение свободы слова, когда он используется против тебя как оружие, он также может быть использован для того, чтобы заставить людей замолчать. В DNC некоторые разговоры могут происходить только по зашифрованному приложению для смартфона, что сделало коммуникацию более сложной с логистической точки зрения", - говорится в статье. "Скептики, в том числе избранный президент Дональд Трамп, сравнивали хакерские взломы с утечками в СМИ. Это не то же самое", - отмечает Мук. "То, что сделал Путин, опубликовав электронные письма демократов, не было утечкой; это была атака при помощи украденной информации", - пишет он. "Оправдание сделанного Путиным или перекладывание вины на жертву, как решили сделать Трамп и его администрация, просто оставляют их - и всех нас - под угрозой, потому что следующая атака может быть направлена не на политическую партию, а на Белый дом или Пентагон", - говорится в статье. "Уотергейт привел к большей бдительности со стороны прессы и стал толчком к серьезным реформам по охране наших демократических институтов. Нам нужно сделать это снова", - считает Мук. Источник: The New York Times