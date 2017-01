10 января 2017 г. Марк Лэндлер | The New York Times США добавили в "черный список" пять россиян, в том числе близкого соратника Путина "Администрация Обамы добавила в американский "черный список" пятерых россиян (в том числе главу Следственного комитета России, являющегося близким соратником президента Владимира В.Путина) за нарушения прав человека, - сообщает Марк Лэндлер в The New York Times. - Это предостережение избранному президенту Дональду Трампу, обещавшему добиться потепления в отношениях с Россией, менее чем за две недели до вступления в должность". "Санкции, объявленные в понедельник министерством финансов, не имеют отношения к обвинениям России во взломах компьютеров во время выборов американского президента, по данным высокопоставленного чиновника администрации. Однако они имеют символическое значение в этот напряженный момент, так как, по-видимому, являются последней мерой, которую США открыто примут против России до перехода власти в Вашингтоне", - говорится в статье. "Самое громкое имя, добавленное к списку, - Александр И.Бастрыкин, подчиняющийся непосредственно Путину и осуществляющий политические расследования по его поручению. По словам чиновников, Бастрыкин был замешан в деле Сергея Л.Магнитского - адвоката, умершего в заключении при туманных обстоятельствах в ноябре 2009 года. Его именем назван "Закон Магнитского", - напоминает автор. "Добавление нескольких новых имен к списку лиц, на которых наложены санкции, подает определенные сигналы, - полагает Дэвид Крамер, старший директор по правам человека и демократии в Институте международного лидерства им.Маккейна. - Уходящая администрация дает понять, что по-прежнему готова применять "Закон Магнитского" и надеется, что следующая администрация продолжит ее политику". Помимо Бастрыкина, к списку добавлены Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, по словам британской разведки, отравившие Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, а также Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин - чиновники более низкого уровня, замешанные в сокрытии обстоятельств смерти Магнитского. Источник: The New York Times