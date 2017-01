10 января 2017 г. Мэтью Розенберг, Марк Маццетти, Адам Голдман | The New York Times Выбранный Трампом советник по нацбезопасности нашел союзника в борьбе с исламистами - Россию "Генерал-лейтенант Майкл Т. Флинн, которого избранный президент Дональд Дж. Трамп выбрал на пост советника по национальной безопасности, отправился в Москву примерно через год после того, как возглавил Агентство по национальной безопасности, чтобы культивировать отношения с теми, кого он считал естественными союзниками в борьбе с исламистскими боевиками, - с российскими спецслужбами, - сообщают Мэтью Розенберг, Марк Маццетти и Адам Голдман в The New York Times. - Это был июнь 2013 года, краткий момент оптимизма и для американцев, и для россиян, которым Флинн надеялся воспользоваться. В ходе этой поездки, которая почти не привлекла к себе внимания, он встретился с главой российской спецслужбы, известной как ГРУ - именно того агентства, которое с тех пор обвинили во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, - и провел часовую беседу с ее офицерами среднего ранга в ее штаб-квартире". "С тех пор отношения с Москвой существенно ухудшились, и все же Флинн еще более пылко твердил, что США необходимо культивировать Россию как союзника. Он даже вернулся в Москву в 2015 году - в тот год, когда был вынужден уйти в отставку из Агентства национальной безопасности, - чтобы за вознаграждение выступить с речью для RT - российской англоязычной новостной организации, которую американские спецслужбы считают пропагандистским инструментом, использовавшимся Россией для вмешательства в американские выборы", - говорится в статье. "Теперь, когда 58-летний Флинн готовится играть главную роль в установлении приоритетов в сфере национальной безопасности в Белом доме Трампа, его пророссийские наклонности поразительно противоречат суждениям спецслужб, руководить которыми он будет помогать. В необыкновенном отчете, опубликованном на прошлой неделе, эти агентства прямо обвиняют российское правительство в подрыве американской демократии и поддержке кандидатуры Трампа, - указывают авторы. - Этот отчет, вероятно, снова вызовет вопросы об открытом рвении Флинна работать с Россией и о том, что он отмахивается от опасений по поводу президента Владимира Путина, временами превосходя в этом самого Трампа. Ни тот, ни другой не проявили никаких колебаний в связи с отчетом о российском вмешательстве, и оба через несколько недель окажутся в положении, позволяющем подстроить американские приоритеты под установление более тесных связей с Москвой". "Отчет разведслужб о российском вмешательстве ставит в особенно неловкое положение Флинна, так как проливает яркий свет на его отношения с RT. Эта сеть пространно осуждается в отчете, в частности, названа "главной международной пропагандистской организацией Кремля, - сообщают журналисты. - Кроме того, в отчете говорится, что RT почти полностью финансируется Кремлем, который тратит только на телевещательную инфраструктуру RT не менее 190 млн долларов в год. Если это правда, выступление Флинна может оказаться нарушением положения о вознаграждении Конституции США, запрещающего чиновникам принимать что-либо ценное от иностранных правительств. Это касается и отставных армейских офицеров". Источник: The New York Times