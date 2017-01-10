В работу Путина Хиллари Клинтон внесла свой вклад

"Одна супердержава вклинивается в избирательную кампанию другой: атаки российских хакеров в ходе предвыборной кампании в США, безусловно, сами по себе являются скандалом. Однако не стоит забывать: в своем поражении виновата, прежде всего, сама Хиллари Клинтон", - пишет в статье на сайте Der Spiegel Вайт Медик.

"25-страничный доклад американских спецслужб по поводу якобы координируемых из Москвы кибератак еще долго будет занимать умы американской общественности", - констатирует автор.

"На фоне не вполне безоблачной репутации ЦРУ, Агентства национальной безопасности США (NSA) и других спецслужб можно, конечно, сомневаться в представленных выводах. Однако для чего им выдумывать подобную историю?" - пишет автор.

"Во-первых, они поставили свои подписи под документом, который наводит подозрения на их будущего шефа - дескать, он стал президентом с благословения Путина. Будут ли так рисковать люди, не уверенные в том, что они говорят? Во-вторых, этот доклад - большой позор для Америки. Он выставляет обе партии, а также администрацию США в современном цифровом мире дурачками, для которых компьютерная безопасность - незнакомое понятие. Путин же, напротив, предстает как игрок, который, стоя за огромным пультом управления в Кремле, может манипулировать всем миром. Стал бы кто-то будить подобные ассоциации, если бы не имел на руках однозначные результаты расследования?" - задается риторическими вопросами журналист.

"В основном вся эта история, конечно, правдива. Не доверять Путину и его приспешникам правильно. Это касается и Европы, где доверенные люди Путина уже давно работают над следующим этапом дестабилизации, финансируя правопопулистские партии, - продолжает Медик. - Но уместно вспомнить и о том, что по большей части в своем поражении виновата сама Хиллари Клинтон. В эти дни это как-то отошло на второй план. Эффект от обнародованной WikiLeaks переписки был бы наверняка менее негативным, если бы Клинтон разработала правильную стратегию в этом вопросе".

"Некоторым демократам нравится представлять себя в роли жертв Москвы. И за обвинениями в адрес Путина забывается небрежность избирательной кампании Клинтон в центральной части США, забывается, что кандидат от Демократической партии так и не выработала четкого послания для избирателей, предпочитая заверять их в том, что после ее победы у всех каким-то образом все станет хорошо", - говорится в статье.

Трампу предстоит непростое президентство. "Его будут омрачать дискуссии о легитимности его победы. Но целиком и полностью надеяться на это демократы не должны - иначе их ждет разочарование и в 2020 году", - заключает автор.