Почему кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен налегает на российскую поддержку

"Еще до начала выборов во Франции Путин уже стал ключевой фигурой этой кампании, точно так же, как американской. Можно получить преимущества на выборах, если ссылаться на лидера, который бросает вызов тем самым руководителям ЕС в Брюсселе, которых [Марин] Ле Пен изображает во многом ответственными за экономический кризис в Европе", - отмечает Вивьер Уолт в Time. "Сближение с кем-то вроде Путина помогает выразить негативное отношение к истеблишменту в более широком смысле, - полагает старший аналитик Атлантического совета в Вашингтоне Алина Полякова. - Путин создал себе репутацию главной антизападной фигуры, противостоящей истеблишменту".

"Эмблемой этого истеблишмента является орган, из которого Ле Пен сделала пугало для французских избирателей - Европейский союз. Хотя Ле Пен - член Европейского парламента, она давно называет ЕС раздутой иерархически организованной бюрократией, которая не позволяет гражданам Франции определять собственное будущее", - говорится в статье. "Демократии в ЕС больше нет", - сказала Ле Пен журналистам в пятницу.

"В последние недели Ле Пен прекратила настаивать на том, чтобы Франция полностью вышла из ЕС - этот шаг мог привести к разрушению союза 28 стран. Она сказала, что хочет далеко идущих переговоров о возвращении Франции контроля над национальными границами, а также возможности в гораздо большем объеме контролировать национальный бюджет", - сообщает автор.

"По словам Поляковой, Ле Пен, по-видимому, по-настоящему верит в российский авторитарный стиль правления, подразумевающий перевес национальных интересов над многосторонними торговыми или политическими соглашениями. Такой стиль освободил бы Францию от обязательств по более широким повесткам", - говорится в статье. "Такие страны, как Россия, могут принимать собственные решения по национальному суверенитету".

"Есть свидетельства, что эти чувства взаимны. В документальном фильме 2015 года цитируется высказывание депутата российской Госдумы Андрея Исаева, назвавшего очень интересными идеи партии [Ле Пен]", - передает Уолт. "Владимир Путин открыт к диалогу со всеми европейскими силами, стремящимися к диалогу с Россией. ["Национальный фронт"] - одна из основных этих сил", - сказал Исаев.

"Однако Ле Пен - не единственный французский политик, стремящийся к гораздо более тесным связям с Москвой. [Франсуа] Фийон, жесткий католик, давно противостоящий абортам и гомосексуальным бракам, лично знаком с Путиным последние десять лет и неделями давал понять, что хочет, чтобы Франция формировала более близкие альянсы с Россией, - говорится в статье. - В ноябре он сказал, что враждебность Франции к Москве "абсурдна" и что Франция рискует подтолкнуть Путина к более тесным связям с Китаем, которые еще сильнее подточили бы роль Франции в мире. По его словам, Франции следует "восстановить связь или даже отношения, основанные на доверии, что позволит воссоединить Россию с Европой".