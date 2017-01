10 января 2017 г. Редакция | The Washington Times Кампания 2016 года продолжается "Вера, как учит нас Библия, - это свидетельство о том, что мы не можем видеть, ключ к убеждению, превосходящему любое понимание. И вот теперь светские руководители разведки говорят нам, что вера - еще и ключ к пониманию государственных дел", - пишет в редакционной статье The Washington Times. "Вся президентская рать или, по крайней мере, некоторые его люди заявили, что сказано последнее слово в скандале с российским хакерством: сделан вывод, что Владимир Путин плел интриги, чтобы привести к власти 45-го президента США. Но, если руководителей разведки вынудить объяснить, как они об этом узнали, им, вероятно, придется нас убить", - иронизируют авторы статьи. Они произнесли слова, но не привели доказательств, "поскольку обнародование подобной информации обнаружило бы секретные источники или методы и поставило под угрозу способность собирать важные разведданные за рубежом в будущем", цитирует издание доклад ФБР, ЦРУ и АНБ о российском хакерстве. "Другими словами, доверяйте нам. Но это дело простых американцев - решить для себя, хорошая ли идея - брать на веру", - говорится в статье. "Не получив фактов, американцы все же могут воссоздать по кусочкам разумное объяснение истории с российским хакерством. Остается одна задача - восстановить доверие к системе, которая, скрывая свою закулисную работу, иногда выдает "разведданные" с политическими целями", - пишут журналисты. Демократы сейчас приветствуют тех же разведчиков, которых они порицали за пытки утоплением, а критикуют их республиканцы, начавшие войну в Ираке на основании придуманных разведданных. Глядящим на мир через призму представлений очевидно политизированных разведслужб, простым американцам хватает ума вспомнить старую русскую пословицу, которую особенно любил Рональд Рейган: "Доверяй, но проверяй", - заключает издание. Источник: The Washington Times