10 января 2017 г. Кэл Томас | The Washington Times Российское хакерство: соринки и бревна Основные разведслужбы США в большинстве своем пришли к заключению, что российский президент Владимир Путин организовал тайную операцию с целью дискредитировать Хиллари Клинтон и таким образом способствовать победе Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, пишет в The Washington Times политический обозреватель Кэл Томас. "В то время как демократы и некоторые республиканцы критикуют Россию, им следовало бы вспомнить сомнительные действия США. Президенты от обеих партий имеют давнюю традицию лгать и пытаться диктовать другим государствам, кто должен ими управлять", - утверждает автор. Томас приводит примеры. Так, 1 ноября 1963 года было свергнуто правительство Южного Вьетнама. "Переворот получил негласное одобрение администрации Кеннеди", - отмечает он. В 1973 году Генри Киссинджер убедил президента Ричарда Никсона свергнуть демократически избранное правительство в Чили, потому что Киссинджер считал, что модель президента Сальвадора Альенде "может иметь зловредный эффект", согласно ныне рассекреченным документам из архива государственной безопасности. Автор также напоминает о войне в Ираке, начатой на основании неподтвержденных разведданных, и поддержке со стороны администрации Обамы выступлений против Хосни Мубарака и Муаммара Каддафи. "С точки зрения морали разве это отличается от того, что предположительно организовал Путин с целью повлиять на выборы в Америке?" - задается вопросом Томас. "Американские президенты и политики лгали нам десятилетиями, начиная с инцидента с U-2, когда президент Эйзенхауэр сначала опроверг, а потом был вынужден признать, что самолет-шпион пролетел над Советским Союзом", - говорится в статье. "Учитывая американский послужной список вмешательств в дела других стран и череду лидеров, обманывавших нас, нам не стоит искать соринку в чужом глазу", - полагает обозреватель. Источник: The Washington Times