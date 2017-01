10 января 2017 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Не следует ограничиваться опубликованным докладом о российском вмешательстве За утверждениями разведслужб США, что Россия тайно вмешалась в ход выборов в 2016 году, "должно последовать независимое расследование, которое продолжится после того, как 20 января Дональд Трамп станет президентом", рекомендует обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. "Конгресс должен сейчас же взять на себя обязательство по проведению подобного расследования силами обеих партий. Если существует вероятность того, что российская политическая атака нарушила законы США, ФБР и министерству юстиции следует начать официальное юридически-правовое расследование", - говорится в статье. В несекретном докладе разведслужб США, опубликованном в минувшую пятницу, изложены обвинения, но доказательства остаются засекреченными, поясняет автор. Он считает засекреченность доказательств потенциально опасным фактором, поскольку Трамп уже назвал расследование "политической охотой на ведьм". Автор задает вопросы: "Как Путин организовал и осуществил на практике эту кампанию манипуляций? Какие денежные средства использовались и из каких источников? Были ли причастны к этим усилиям американцы? Были ли у американцев неуместные встречи с российскими агентами в США или за границей? Полагает ли Россия, что у нее есть финансовые или иные рычаги влияния на Трампа? Сохраняются ли остатки российской сети?" Обо всех этих деталях в докладе умалчивается, подчеркивает автор. Он признает, что нужно оберегать источники и методы разведки, но полагает: общество должно узнать больше об информации, на которой основан доклад. "Если исходить из версии, что русские действовали в одиночку, Трамп больше всех выиграет от тщательного беспристрастного расследования. Дотошное расследование обеспечит его президентству твердую легитимность, желанную для всякого победителя. Оно также развеет опасения, что его стремление сблизиться с Россией имеет грязную подоплеку", - заключает автор. Источник: The Washington Post