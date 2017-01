10 января 2017 г. Джон Винокур | The Wall Street Journal Во Франции "независимость" означает сближение с Россией Примерно шесть недель назад заголовок во французской газете Le Monde гласил: "Париж и Берлин опасаются российской кибервойны в ходе выборов 2017 года". Там указывалось на одинаковое отношение Франции и Германии к российской угрозе, но также говорилось, что, в то время как немцы прямо признают действия России агрессивными, французские власти отказываются называть Россию по имени, приводя в качестве объяснения "необходимую осторожность", пишет обозреватель The Wall Street Journal Джон Винокур. Независимо от того, кто победит на выборах - у двух открыто пропутинских кандидатов, Франсуа Фийона и Марин Ле Пен, кажется, больше всего шансов - непосредственным результатом этого является атмосфера уклонения. Она позволяет такому кандидату, как бывший премьер-министр от Социалистической партии Мануэль Вальс, закрыть вопрос о российском хакерстве на национальном телевидении в четверг, заявив, что важнее всего сохранять "независимость" Франции. "Независимая Франция ведет диалог со всеми, и с русскими, и с американцами. Некоторые хотят пророссийской политики, другие жалуются на сторонников Америки. Я не вижу места для такой дихотомии из другой эры", - заявил Вальс. Но первым европейским лидером, призвавшим в прошлом году к снятию санкций ЕС с России, был президент Франсуа Олланд, отмечает автор. "Как Франция дошла до этого?" - задается вопросом он. Жерар Давэ и Патрис Льом, авторы 661-страничной книги "Президент не должен был этого говорить", которая включает в себя 61 интервью с Олландом с начала его президентского срока, пишут, что в глазах президента статус Москвы изменился в 2015 году: из "зачумленной" она превратилась в "объективного союзника". После террористических атак на Францию Олланд решил, что Путина можно привлечь к борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.), говорится в статье. Когда они спросили Олланда, не ставит ли это его на одну доску с Фийоном и Ле Пен, президент ответил: "Нет, они поддерживают Москву беспрекословно". Источник: The Wall Street Journal