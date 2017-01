10 января 2017 г. Джеральд Ф. Сейб | The Wall Street Journal Доклад о российских хакерских атаках создает помехи для реализации Трампом его концепции мирового порядка "Доклад разведслужб США о российском вмешательстве в выборы 2016 года не просто живописал злонамеренные деяния Кремля, но и нанес удар по стратегической "картине мира", которую Дональд Трамп надеялся привнести в Белый дом", - утверждает обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Ф. Сейб. По мнению автора, мы живем в "трехполярном мире": Америка остается важнейшей сверхдержавой, Китай крепнет, а "Россия вновь действует напористо и пытается вернуть себе место за главным столом". Сейб предполагает: Трамп считает, что путь к процветанию США в трехполярном мире - наладить дружеские отношения с Россией и тем самым укрепить стратегические позиции Вашингтона для соперничества с Китаем. Но доклад разведслужб США описывает попытки ослабить саму идею американской демократии. Автор также считает, что в докладе разведслужбы предостерегают нового президента США, что следующей мишенью хакерских атак станет уже его команда. В ответ сенаторы-республиканцы Маккейн и Грэм объявили, что будут проталкивать постановление о новых санкциях против России. "Все это создает большие политические помехи для осуществления трамповской концепции мирового порядка, согласно которой США преследуют общие цели вместе с Кремлем, а одновременно бросают вызов Китаю по вопросам торговли и безопасности", - говорится в статье. Сталкивание СССР и Китая лбами долгое время было стандартной уловкой США, напоминает издание. Но, пожалуй, эта стратегия больше не работает. "В старые времена трехсторонняя дипломатия имела большой смысл, так как советский и китайский режимы считали друг друга заклятыми врагами, - говорит Стивен Сестанович, в прошлом спецэмиссар Госдепартамента в бывшем СССР. - Сегодня невозможно рассорить русских с китайцами, любезно пообщавшись с Путиным". Газета замечает: в июне прошлого года Путин нанес, по-видимому, дружественный и успешный визит в Пекин. "И вот теперь Трамп вступит в должность, явно намереваясь более прямо противостоять Китаю по вопросам торговли и военной деятельности в Южно-Китайском море, но имея меньше, чем казалось всего несколько недель назад, свободы стремиться к "уравновешивающему курсу" - улучшению отношений с Россией. Короче говоря, трения будут на обоих фронтах, хочет того Трамп или нет", - пишет автор. Сестанович полагает: лучший выход - опереться на крепкие связи с союзниками США в Европе и Азии, дабы обуздать попытки России и Китая нарушать правила. "Вдобавок лучший рычаг воздействия США на Китай находится, возможно, не в Москве, а в сфере узких интересов самого Китая", - говорится в статье. Нынешний министр обороны США Эш Картер считает, что в Пекине "признают: чтобы обеспечивать процветание, необходимое для граждан и политической стабильности, нельзя нарываться на драки и ломать систему, которая работает на Китай". Картер отметил, что опасения, которые Китай вызывает в Азии, толкают всех в объятия США. "Возможно, лучший противовес Китаю в том, чтобы просто радушно принять этих союзников", - замечает Сейб. Источник: The Wall Street Journal