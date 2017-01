10 января 2017 г. Майкл М. Филлипс и Гордон Льюболд | The Wall Street Journal Американские пилоты наблюдают сближения с российскими самолетами в небе над Сирией "По мнению американских пилотов, в небе над Сирией международный инцидент может произойти в любую минуту", - пишут журналисты The Wall Street Journal Майкл М. Филлипс и Гордон Льюболд. "Ситуация беспрецедентная: самолеты США и России в течение несколько месяцев "теснились" в одном и том же воздушном пространстве, ведя параллельные войны, причем американские пилоты, бомбившие объекты "Исламского государства" (террористической организации, запрещенной в РФ. - Прим. ред.), опасались столкнуться с российскими пилотами, бомбившими повстанцев, которые пытаются свергнуть сирийского президента Асада. По данным ВВС США, российские военные самолеты, также атакующие объекты "Исламского государства", все еще ежедневно летают над Сирией, несмотря на недавнее перемирие в кампании Москвы против антиасадовских сил", - говорится в статье. Год назад вооруженные силы США и России заключили соглашение о воздушной безопасности. Но, по словам авторов, российские воздушные суда все еще сближаются над Сирией с американскими. Газета полагает: российские летчики "либо не в курсе "правил движения", либо не могут или не хотят соблюдать их последовательно". "Они лишь изредка отвечают вербально, если отвечают, - говорит бригадный генерал Чарльз Коркоран, командующий 380-го экспедиционного авиакрыла, совершающий боевые вылеты на истребителе, малозаметном для радаров. - Они лишь изредка меняют курс, если меняют. Мы уступаем им дорогу. Мы не знаем, что они могут видеть, а что не могут, и не хотим, чтобы они налетели на кого-нибудь из наших". Газета пишет: "Воздушную "дорожную пробку" осложняет тот факт, что российские самолеты не подают опознавательных сигналов, нарушая тем самым международные протоколы". Беспокойство за состояние воздушной безопасности усугубляет американо-российские трения, замечает издание. Американские командующие опасаются, что столкновение самолетов в воздухе может усилить напряженность до критического уровня. По данным издания, высокопоставленные сотрудники Пентагона ратуют за более активное общение между российскими и американскими вооруженными силами и координацию их действий. "Согласно проекту, трехзвездные генералы из Пентагона будут регулярно обсуждать с московскими коллегами операции на Ближнем Востоке. По словам высокопоставленных чиновников, одним из толчков к усилиям Пентагона стало мнение, что избранный президент Трамп, возможно, захочет расширить сотрудничество с Москвой в этом регионе", - сообщает газета. "На данный момент ежедневные усилия, призванные предотвращать катастрофы в воздухе, осуществляются через полковника Дэниэля Мэннинга, владеющего русским языком. Он служит на авиабазе Аль-Удеид в Катаре. По графику Мэннинг три раза в неделю созванивается со своим российским коллегой - полковником, размещенным в Сирии, - чтобы расчищать воздушное пространство для операций вооруженных сил обеих стран. Почти каждую неделю Мэннинг и россиянин ежедневно общаются без предварительной договоренности. Когда боевые действия достигают особого накала, полковники могут общаться между собой по 10 раз в день", - говорится в статье. "Вдобавок высокопоставленная штатская сотрудница Пентагона один раз в 6-8 недель проводит видеотелеконференцию на тему Сирии вместе со своим российским коллегой", - пишет газета. Инцидент в сентябре, когда американская авиация по ошибке нанесла удар по войскам сирийского правительства в Дейр-эз-Зоре, высветил недостатки "горячей линии полковников", как выражаются авторы. В день авианалета Мэннинг отсутствовал на базе в Катаре. "После того, как начались удары, некий российский офицер позвонил на "горячую линию" и попросил позвать другого американского полковника, с которым он знаком. Этот американец не мог подойти к телефону. Россиянин повесил трубку, и прошло 27 минут, прежде чем россияне перезвонили предупредить американцев, что те бомбят не тот объект", - пересказывает газета слова американских чиновников оборонного ведомства. Мэннинг сказал, что текущие усилия по координации повышают безопасность в условиях войны. "Мы по-прежнему считаем, что российская сторона совершенно не намерена наносить ущерб силам коалиции ни в воздухе, ни на земле", - заявил он. Газета замечает: "Но из кабины самолета ситуация выглядит иначе, и американские пилоты говорят, что россияне иногда словно бы испытывают на прочность границы допустимого, просто проверяя, сойдет ли им это с рук". Обстановку дополнительно осложняет тот факт, что боевые вылеты совершаются ВВС разных стран: США, России, Сирии, Австралии, Великобритании, Дании, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании. В 2015 году США и Россия договорились о так называемом "правиле трех". "Пилоты обязаны держать между собой дистанцию не менее трех морских миль горизонтально или 3 тыс. футов вертикально. В случае сближения следует отдалиться не позднее, чем через три минуты", - сообщают авторы. Но американские пилоты утверждают, что россияне склонны игнорировать договоренности о воздушной безопасности. Российские самолеты над Сирией не включают транспондеры и, как правило, не отвечают на срочные запросы на общей радиочастоте. "Я уверен, при некоторых из самых тесных сближений они [российские пилоты. - Прим. ред.] не знают, что мы рядом", - заметил бригадный генерал Чарльз Коркоран. "Но так бывает не всегда", - пишут авторы. В сентябре "Су-35" следовал по пятам за американским F-15, когда тот дозаправлялся в воздухе. "Иногда российские самолеты прорываются сквозь тщательно координируемые группы самолетов коалиции над Раккой. Российские бомбардировщики, летевшие в Сирию через Иран, пересекали воздушное пространство Ирака и срывали график движения коалиционной авиации над полями боев в Мосуле", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal