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11 января 2017 г.
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11 января 2017 г.

Корреспондент | Bild

Германия может ввести новые, жесткие правила против потенциальных террористов

Спустя три недели после теракта в Берлине глава МВД ФРГ Томас де Мезьер и министр юстиции Германии Хайко Маас на заседании в Берлине приняли решение активнее противодействовать потенциально опасным исламистам, сообщает корреспондент Bild.

В число запланированных мер входит принятие поправок в законы, которые позволят задерживать потенциальных террористов еще до совершения преступлений и которые обяжут носить их специальные электронные браслеты. В отношение таких лиц планируется ограничить свободу передвижений, а также существенно упростить процедуру депортации - в будущем потенциально опасных исламистов будут задерживать и изолировать аж за полтора года до депортации. По действующим законам помещение депортируемых в специальные приемники возможно только за три месяца до депортации. В качестве еще одной меры предлагается ввести наказания для стран, которые отказываются принимать депортируемых или затягивают пересылку необходимых для этого документов, говорится в статье.

Как напоминает автор, террорист Анис Амри, устроивший теракт на рождественском рынке в Германии, когда 12 человек были убиты и еще 50 ранены, также был квалифицирован в качестве потенциального террориста и подлежал депортации, но так и не был депортирован из-за того, что Тунис, откуда он родом, не выдал ему документов.

Пакет мер по защите от исламистских терактов уже вызвал критику. "Христианско-социальный союз" (ХСС) считает эти меры недостаточными.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн поддержал предложения, но заявил немецкому изданию Heilbronner Stimme: "Нам, без сомнения, нужно делать намного больше". Глава немецких "Левых" Бернд Риксингер, со своей стороны, заявил газете Rheinische Post, что от предложенные мер "в Германии точно не станет безопаснее".

Глава Союза немецкой уголовной полиции Андре Шульц обратил внимание на то, что депортация не может применяться к потенциальным террористам, являющимся гражданами Германии, и потому, как он сказал газете Neue Osnabrücker Zeitung, ему неясно, как "будут поступать с потенциально опасными лицами, имеющими немецкий паспорт, или лицами без гражданства".

В настоящее время немецкие правоохранители насчитывают 548 потенциальных террористов, сообщает корреспондент. Примерно половина не находится на территории Германии. Сейчас подлежат депортации 62 исламиста.

Источник: Bild


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