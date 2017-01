11 января 2017 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Двадцать лет назад русские любили США. Что пошло не так? В 1996 году в Россию тайно привезли группу американских политических консультантов, чтобы помочь на выборах потерявшему популярность Борису Ельцину, сообщает Фред Уэйр в The Christian Science Monitor. Журналист напоминает, что в те годы 72% россиян, по данным "Левада-Центра", положительно относились к США. "Консультанты торчали в номере московского отеля, чтобы никакие признаки их присутствия - и очевидного влияния Америки на российскую политику - не просочились на глаза электорату. Они обучали людей Ельцина тактикам и технологиям современной политической кампании и в итоге помогли ему добиться победы", - говорится в статье. "Этот эпизод двадцатилетней давности можно напрямую сравнить с нынешним фурором по поводу предполагаемого вмешательства в последние выборы президента США. Однако эти два события и связанные с ними повороты судьбы - в том числе то, что теперь, по данным "Левада-Центра", две трети россиян выражают негативное отношение к США - знаменуют собой эпичную кончину романа России с США. Задним числом видно, что, по большому счету, случившееся было неизбежным. Однако некоторые россияне утверждают, что сегодняшние [российско-американские] отношения были бы гораздо здоровее, если бы тогда американцы не пытались "помочь" россиянам, борющимся с последствиями крушения родной страны и ее болезненной трансформацией", - указывает журналист. "В самом начале постсоветской эпохи отношение России к США было лучше некуда, - полагает Уэйр. - (...) В США администрация Клинтона, казалось, предлагала Ельцину безоговорочную поддержку, несмотря на появление все новых свидетельств того, что россияне все сильнее недовольны болезненными экономическими реформами - и все чаще приравнивают последние к демократии в западном стиле. И когда экономическое и социальное крушение России, наконец, достигло апогея в конце 90-х годов, оно стало прочно ассоциироваться с Ельциным, а также кажущейся теперь наивной верой в дружбу с США как таковую". "1990-е годы для рядовых россиян стали временем экономического упадка, а 1998 год - годом жуткого финансового краха. Кремль резко стал отмежевываться от мирового лидерства США, когда в 1999 году Североатлантический альянс начал 78-дневную воздушную войну с союзницей России Югославией за албанский анклав Косово. Когда начались бомбежки, тогдашний российский премьер-министр Евгений Примаков, летевший с официальным визитом в США, развернул свой самолет прямо в воздухе", - говорится в статье. "Когда к власти пришел Владимир Путин, выступающий за более сильное и напористое российское государство, идея российско-американского партнерства была уже в руинах. И все же даже Путин сделал попытку достучаться до США. Он позвонил Джорджу У. Бушу после терактов 11 сентября, чтобы предложить Вашингтону заключить с Москвой союз по борьбе с терроризмом, - напоминает Уэйр. - В то время в России была в разгаре борьба с ее сепаратистской республикой Чечней. Лидеры чеченских повстанцев обратились к радикальному исламизму. Однако в США многие отказались признавать какие бы то ни было параллели между этими ситуациями - отчасти из-за жестокости, которую российские войска проявляли в Чечне". "В первое десятилетие этого века Россия наслаждалась относительным экономическим благополучием, которое способствовало росту популярности Путина, и сейчас превышающей 80%. Однако большинство экспертов полагает, что именно сопротивление Кремля установленному США мировому порядку и попытки Путина вернуть России статус сверхдержавы способствуют тому, что его имидж остается незапятнанным в глазах россиян, несмотря на резкий экономический спад последних трех лет", - говорится в статье. Источник: The Christian Science Monitor