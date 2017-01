11 января 2017 г. Джулиан Борджер | The Guardian Сенатор Джон Маккейн передал в ФБР досье, где утверждается, что у Трампа были тайные контакты с Россией "В декабре сенатор Маккейн передал директору ФБР Джеймсу Коми документы, где утверждается, что между избирательным штабом Трампа и Москвой были тайные контакты, а у российской разведки имелись компрометирующие материалы личного характера на самого избранного президента США", - сообщает журналист The Guardian Джулиан Борджер. "Материалы, с которыми ознакомилась The Guardian, представляют собой серию докладов об отношениях Трампа с Москвой. Доклады составил некий бывший сотрудник одной западной контрразведки, ныне работающий частным консультантом. Во вторник документы опубликовало издание BuzzFeed, сообщив, что они "не проверены и потенциально не могут быть проверены". The Guardian не удалось подтвердить достоверность содержания документов, а команда Трампа последовательно отрицает какие-либо скрытые контакты с российским правительством", - говорится в статье. "Один чиновник администрации США, который дал интервью The Guardian, сказал, что источник, написавший доклад, - человек неизменно надежный, дотошный и хорошо информированный, у него репутация человека с широкой сетью знакомых в России. Некоторые доклады (датированные разными числами - от 20 июня до 20 октября прошлого года) также оказались пророческими: в них прогнозировались события, которые произошли после отправления докладов", - пишет издание. Так, в докладе от июня 2016 года утверждается, что Кремль помогал Трампу, как минимум, пять лет, стремясь поощрить "раскол и противоречия в западном альянсе". "В нем также утверждается, что Трамп отказался от "различных, призванных его "улестить" сделок с недвижимостью, предлагавшихся ему в России", особенно в проектах, связанных с финалом ЧМ-2018 по футболу, но "он и его ближайшее окружение согласились получать из Кремля регулярный поток разведданных, в том числе о демократах и других его политических противниках", - говорится в статье. Самым сенсационным газета считает следующее утверждение в докладе: "ФСБ в достаточной мере скомпрометировала Трампа на основе его действий в Москве, чтобы иметь возможность его шантажировать". Газета отмечает, что в докладах есть несколько ошибок. "О московском пригороде Барвиха говорится, что он "зарезервирован для резиденций высшего руководства и их ближайшего окружения", но, хотя это очень дорогой район, никаких ограничений на то, кто может владеть там недвижимостью, не существует. В документе также написано с орфографической ошибкой название одной из российских банковских корпораций", - говорится в статье. Издание сообщает: "Вначале доклады были заказаны как исследование в отношении оппозиции в период президентской кампании, но автора настолько встревожило то, что он раскопал, что он отправил копию в ФБР. Неясно, к кому в этой организации попали доклады и какие шаги предприняло ФБР". "The Guardian может подтвердить, что к декабрю документы добрались до руководства ФБР. Сенатор Маккейн, проинформированный о существовании этих документов по своему каналу - посредником из некой западной союзной страны, отправил за границу посредника для встречи с источником, а затем решил вручить материал [директору ФБР Джеймсу] Коми 9 декабря, при встрече с глазу на глаз", - пишет газета, ссылаясь на неназванный источник, информированный о встрече. Документы также находятся в руках чиновников Белого дома. "Насколько можно понять, Маккейн не давал оценок достоверности документов, но реноме источника произвело на него впечатление, и сенатор решил, что обязан передать документы в ФБР", - говорится в статье. "Один из коллег сообщил, что Маккейну не хотелось в это втягиваться, так как он опасался, что его призывы отклонят, сочтя их выражением личной обиды на Трампа. Вместо этого он требовал создать специальный сенатский комитет для проверки связей сотрудников избирательного штаба с Москвой, но руководство Республиканской партии заблокировало его предложение", - говорится в статье. Газета упоминает о содержании докладов, переданных Коми. "Российская разведка, как утверждается, собрала компрометирующие материалы, когда Трамп был в Москве в ноябре 2013 года - проводил там конкурс "Мисс Вселенная", - пишет автор. "The Guardian стало известно, что летом ФБР просило Fisa - суд, который ведает слежкой за иностранной разведкой, - выдать ордер на наблюдение за четырьмя членами команды Трампа, заподозренными в нерегулярных контактах с российскими официальными лицами. Суд отклонил запрос и попросил следователей контрразведки ФБР сузить охват. Есть сообщение, что в октябре ФБР наконец-то получило ордер, но эти сведения не подтверждены, неясно также, повлек ли ордер за собой полноценное расследование", - говорится в статье. Источник: The Guardian