11 января 2017 г. Патрик Винтур | The Guardian Российское посольство в Лондоне: Великобритания готовит антимосковскую охоту на ведьм "После того, как британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Россия проделывала "всякие разные трюки", российское посольство в Лондоне обвинило британское министерство иностранных дел в подготовке антимосковской охоты на ведьм, - передает Патрик Винтур в The Guardian. - Джонсон сказал, что Кремль стоит за взломом компьютера в штаб-квартире предвыборного штаба Демократической партии США в ходе американской президентской гонки. Так Великобритания впервые подтвердила отчеты американской разведки, в которых данные взломы приписываются России". "В пространном заявлении российское посольство объявило, что грядущие нападки британцев на россиян объясняются отчасти ролью России в переговорах о перемирии в Сирии и организации мирных переговоров, - говорится в статье. - Обвиняя британцев в попытке настроить новую американскую администрацию против России, посольство заявило, что цель этих нападок - либо повторное проведение референдума по поводу выхода Великобритании из ЕС, либо сохранение проекта "Евросоюз", оказавшегося под огнем рассерженных электоратов". В заявлении российского посольства говорится: "Западные элиты пойдут на многое, чтобы спасти собственный мир с его вашингтонским консенсусом, Давосом и мерами жесткой экономии, даже если он перестал быть выгоден кому-то еще. Его упадок выдают за конец света, новые сумерки Европы. Эта паника и истерика - реакция на полную потерю контроля, которая сто лет назад привела к войне. Это также потеря контроля над голосом общественности, который осуществлялся с помощью оруэлловского новояза политической корректности". Источник: The Guardian