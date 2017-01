11 января 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Кремлевские связи Трампа: доказательств нет, скандал есть Американская разведка не первый месяц проверяет утверждения, что советники Трампа контактировали с российскими агентами, но пока ничего не подтверждает. Взрывоопасные утверждения собрал в единое досье экс-сотрудник MI-6, а на днях о "компромате" доложили Обаме и Трампу. BuzzFeed News принял скандальное решение выложить 35-страничный PDF-файл с подробностями в открытый доступ. "По словам информированных источников, разведслужбы США и ФБР потратили несколько месяцев, пытаясь доказать взрывоопасные утверждения, которые собрал воедино некий бывший сотрудник одной западной разведки", - сообщает The Wall Street Journal. По этим утверждениям, "агенты российского правительства вступили во всесторонний заговор с советниками избирательного штаба Дональда Трампа и сотрудниками его кампании". Непроверенные утверждения, в том числе версия, что Россия располагает материалами, пригодными для шантажа Трампа, были сочтены верхушкой разведки достаточно важными, чтобы резюмировать их в двухстраничном приложении к засекреченному докладу о российских попытках повлиять на президентскую кампанию в США, который был представлен Трампу в минувшую пятницу, говорится в статье. Трамп отреагировал в Twitter: "Подложные новости - тотальная политическая охота на ведьм!" По словам официальных лиц, ту же информацию получил президент Обама. В серии конфиденциальных служебных записок бывшего сотрудника, в частности, есть заявление, что поверенный Трампа Майкл Коэн встречался с кремлевскими официальными лицами и обсуждал, как организовать платежи наличными для хакеров, которые под руководством Москвы действовали во вред президентской кампании Хиллари Клинтон. "Официальные лица сказали, что ФБР не нашло доказательств его [Коэна] поездки в Чехию, где якобы в августе прошлого года состоялась эта встреча", - пишет издание. Сам Коэн заявил в интервью, что никаких подобных встреч не было, а также что ни ФБР, ни другие американские ведомства, ни Трамп никогда не связывались с ним по таким вопросам. По словам чиновника, близкого к расследованию, отставной сотрудник, составивший досье, работает в частной детективной компании и его доклады давно циркулируют в правоохранительных органах и разведслужбах, а также в канцеляриях конгрессменов и редакциях СМИ. Хотя американским ведомствам не удалось проверить утверждения, упомянутый отставной сотрудник имеет большой стаж работы и пользуется уважением среди сотрудников разведслужб, сообщает газета. "В служебные записки, вызвавшие горячий интерес, включены утверждения, что российские официальные лица имеют доказательства того, что Трамп вступал в половые акты с проститутками, и придерживают эту информацию про запас для потенциального шантажа", - пишут авторы материала. Во вторник вечером полный текст досье был опубликован в интернете. "В дискуссии о российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года - новый неожиданный поворот", - пишет политический обозреватель Sueddeutsche Zeitung Матиас Кольб: сразу несколько американских СМИ сообщили, что у Москвы есть якобы "компрометирующий материал на будущего президента Дональда Трампа". По информации CNN, главы ФБР, ЦРУ и АНБ, а также глава Нацразведки США Джеймс Клэппер проинформировали об этом на прошлой неделе и действующего, и будущего президентов. Обаме и Трампу в дополнение к секретному докладу о российских хакерских атаках на американские учреждения был передан двухстраничный документ, в котором говорится, что "у Москвы предположительно имеется информация о частной жизни и финансах будущего американского президента". По данным CNN, руководители четырех американских спецслужб решили добавить эти две страницы, чтобы "проинформировать будущего президента Трампа о курсирующих о нем слухах и обвинениях". Данные, которые, как говорят, Россия собирала на протяжении последних пяти лет, были объединены в досье бывшим агентом британской спецслужбы MI-6 по поручению внутрипартийных противников миллиардера во время предвыборной кампании. Как пишет газета The Guardian, "экс-агент, работающий уже несколько десятилетий в России и на постсоветском пространстве, располагает превосходными связями". В компромате, отмечает Кольб, содержатся "довольно взрывоопасные обвинения". В частности, говорится, что Кремль "предоставил Трампу материалы на демократов и чету Клинтон. Взамен он надеется шантажировать Трампа. Также там есть различные высказывания о сексуальной жизни Трампа". Автор статьи называет скандальным решение Buzzfeed News выложить PDF-файл с до сих пор не подтвержденной информацией о Трампе в открытый доступ. Главный редактор сайта Бен Смит аргументировал это так: "У американцев есть право знать, какие обвинения курсируют о будущем президенте на самом верху". "Во вторник медиаресурс BuzzFeed News оказался в центре бурных дебатов по поводу журналистской этики после своего решения опубликовать 35-страничный документ со скандальными, но неподтвержденными обвинениями о связях российского правительства и избранного президента Дональда Трампа", - пишут журналисты The New York Times. Сотрудники разведки недавно представили двухстраничное резюме содержащихся в досье утверждений президенту Обаме и самому Трампу, сообщило агентство CNN во вторник. Однако CNN отказалось освещать содержащиеся в нем обвинения, например утверждение о тайном соглашении между командой Трампа и российскими агентами, заявив, что его журналисты не могут найти независимое подтверждение. "Примерно через час сайт BuzzFeed, вопреки обычной журналистской практике, опубликовал документ, в котором во всех подробностях описываются неподтвержденные обвинения, о которых упоминало CNN", - говорится в статье. Решение BuzzFeed, помимо непосредственных политических последствий для избранного президента, безусловно, обострило яростные дебаты о роли и надежности традиционных СМИ в наш бурный информационный век, пишут авторы статьи. "Особый интерес представляет собой практика использования неподтвержденный информации из анонимных источников, лежащая в основе так называемых фейковых новостей - ложных слухов, выдаваемых за истинную журналистику", - подчеркивает издание. "Есть такое редакторское клише: "Пусть читатели решают сами". Чаще всего эту фразу произносят применительно к публичным спорам о политике или находкам, обнаруженным в результате расследований, когда аргументы представлены и факты твердо установлены, - пишет специалист по СМИ Эрик Уэмпл в The Washington Post. - Сегодня BuzzFeed применил этот девиз в совсем другом контексте". В статье с тремя параллельными сюжетными линиями журналисты новостного подразделения популярного вебсайта опубликовали ряд голословных заявлений о Дональде Трампе и России, сообщает автор. Описываются попытки российских чиновников культивировать популярность Трампа, а также приводятся очень компрометирующие материалы о нем. "К чести BuzzFeed, издание на видном месте указывает, что "данные обвинения не проверены и отчет содержит ошибки", - говорится далее. - Плохо то, какими мотивами сайт объясняет публикацию сомнительных заявлений: "BuzzFeed News публикует полный документ, чтобы американцы могли сами решить, как относиться к заявлениям об избранном президенте, которые циркулируют на высшем уровне американского правительства". Ну да, комментирует автор, американцы могут "сами решить" - если создадут собственные разведывательные агентства и обеспечат высокую концентрацию оперативников в России и Восточной Европе. 