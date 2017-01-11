Депутат и экс-агент КГБ Андрей Луговой - мишень для Вашингтона

"Андрей Луговой, подозреваемый в убийстве оппозиционера Александра Литвиненко, стал жертвой охлаждения отношений с Москвой и оказался под американскими санкциями", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Для США он шпион и убийца. Сам он считает себя простым "депутатом, который занимается только законами". Какой бы ярлык на него ни наклеивали, 52-летний российский парламентарий Андрей Луговой принадлежит к националистической партии ЛДПР, он умеет заметать следы и уклоняться от яркого света", - говорится в статье.

"Подобный образ действий сегодня обернулся для него санкциями со стороны Белого дома - как и для четырех высших должностных лиц и представителей деловых кругов России - за посягательство на права человека; теперь им запрещено пребывание в США, а их гипотетические американские активы заморожены", - пишет автор.

"В конце последнего мандата Обама намерен "навредить России всеми возможными способами", высказывает свои обвинения Луговой, который "гордится" тем, что его преследуют, и тем, что он "голосовал за законы, укрепляющие безопасность российского государства", - передает корреспондент. Его линия защиты неизменна всякий раз, когда западные министерства юстиции вменяют ему в вину отравление в ноябре 2006 года в лондонском отеле Александра Литвиненко - российского агента, впавшего в немилость, ставшего сотрудником британской разведывательной службы МI-6 и располагавшего компроматом на Владимира Путина, пишет Авриль.

"В ту пору Луговой сам был экс-офицером спецслужб, хотя он никогда не претендовал на такое звание, как большинство его собратьев шпионов", - говорится в статье.

"1 ноября 2006 года Луговой встретился с Литвиненко, с которым он состоял в деловых отношениях, в отеле Millennium в Лондоне. По данным британских судебных органов, он добавил в чайник своей жертвы полоний-210, вещество с очень высокой радиоактивностью. Кончина его "объекта" произошла три недели спустя. Операция могла быть проведена по согласованию с российским президентом лично", - пишет автор.

"Подозреваемый всегда отрицал такую версию событий, более того - представлял самого себя жертвой радиологической атаки. Год спустя после произошедшего Луговой был избран депутатом Госдумы, где он по-прежнему пользуется парламентской неприкосновенностью. Москва всегда отказывалась его экстрадировать, и в рамках своих новых обязанностей он даже был награжден Путиным в 2015 году медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", - передает Авриль.

"Луговой является инициатором весьма спорных законов, направленных на блокировку интернет-сайтов, повинных в хранении "экстремистского" контента. Сверх того, на телеканале "Звезда", контролируемом Министерством обороны, он представляет передачу под названием "Предатели", посвященную бывшим советским перебежчикам", - повествует автор.

"Его сообщник по операции отравления Дмитрий Ковтун, чье кресло в самолете, когда он возвращался в Москву, было сильно заражено полонием-210, также теперь фигурирует в санкционном списке Вашингтона, - передает Авриль. - Официально оба они попали под санкции в рамках "Закона Магнитского", по имени юриста британского инвестфонда, погибшего из-за жестокого обращения в СИЗО в 2009 году после того, как он разоблачил развернутую систему финансовых правонарушений с участием российских высших должностным лиц", - передает Le Figaro.

"Вследствие этого скандала четыре года спустя Министерство финансов США по согласованию с Конгрессом составило первый черный список личностей, виновных в нарушениях прав человека. И каждый последующий год глава государства старался умерить пыл Конгресса, который желал наказать сотни человек вместо отобранных 44", - говорится в статье.

"За две недели до своего ухода Барак Обама сделал шаг навстречу парламентариям, впервые подвергнув санкциям Александра Бастрыкина, главу могущественного Следственного комитета России, приближенного Владимира Путина, обвиненного в том, что он замял дело Магнитского. Обаама также добавил Лугового и Ковтуна, которые не имеют никакой связи с этим досье. Кроме того, во вторник группа из трех американских сенаторов внесла на рассмотрение Сената законопроект о введении "дополнительных" санкций в отношении России из-за ее предполагаемых кибератак во время американской президентской кампании", - отмечает Авриль.

Таким образом, подтверждается нарастающий страх Кремля увидеть будущего "пророссийского" главу державы, обузданного своим Конгрессом и американским общественным мнением, полагает Авриль. Пресс-секретарь Путина во вторник заявил, что это "дополнительные шаги по рукотворной деградации наших отношений".