В Сирии война за воду наносит серьезный удар по Дамаску

"Нехватка воды затрагивает 5,5 млн жителей сирийской столицы. Сирийский режим и повстанцы перекладывают ответственность друг на друга", - пишет корреспондент Le Figaro в Бейруте Лора Стефан.

"Жители Дамаска привыкли видеть по телевизору такие сцены: очереди из гражданских лиц толпятся перед источником водоснабжения в Алеппо, чтобы наполнить бидоны. Но теперь война за воду достигла столицы. Начиная с 22 декабря жители Дамаска, в свою очередь, столкнулись с очередями и лишениями. Больше ни капли воды не поступает из соседнего района Вади Барада, мятежного анклава, где находятся главные источники воды, которые снабжают город, после того как сирийская армия начала там жестокие бои. Боевые действия продолжаются, несмотря на режим прекращения огня, о котором договорились Москва и Анкара. Сирийский режим и повстанцы взаимно обвиняют друг друга в провоцировании водного кризиса", - говорится в статье.

Паника первых дней сменилась смирением, смешанным с возмущением. В некоторых районах столицы краны по-прежнему безнадежно сухие. Во многих пригородах вода доступна лишь несколько часов и не каждый день, говорится в статье. "Я никогда в своей жизни такого не видела, - восклицает 60-летняя женщина, названная в статье Анас. - До войны мы переживали тяжелые перебои с водой летом из-за засухи. Но немного воды поступало каждый день".

"Это очередное бедствие для Дамаска. Сирийская столица из-за боевых действий в пригородах уже и так переживала отключения электричества и галопирующую инфляцию. За последние дни цена на бутилированную питьевую воду сильно подскочила", - сообщает журналистка.

Для временного облегчения ситуации воду берут из колодцев, которыми усеян Дамаск. Обычно летом используется примерно 300 колодцев. Опасаясь санитарного кризиса, ООН в срочном порядке поставляет воду в 50 школ, а Международный комитет Красного Креста распределяет цистерны с водой по булочным и больницам", - продолжает автор.

"Власть обвиняет повстанцев, замученных боями, в том, что они отравили источники воды, снабжающие Дамаск, дизельным топливом, - пишет Стефан. - Однако, по мнению повстанцев, которые контролируют аграрную зону Вади Барада с 2012 года, это проправительственные силы разбомбили гидротехническую инфраструктуру и несут ответственность за отсутствие воды. Кто прав?

"Жителей Дамаска интересует одно - когда мы вернемся к нормальной жизни", - вздыхает Анас.

ООН остерегается указывать виновника. "Существует множество доводов. Мы не знаем, как обстоят дела на самом деле, так как не можем выехать на место", - заявил несколько дней назад Ян Игланд, гуманитарный советник ООН по Сирии. Он напомнил о нескольких фундаментальных принципах международного гуманитарного права: "Саботаж и лишение воды, несомненно, являются военным преступлением", если они повергают мирных жителей в бедствия.

Кризис в Дамаске поражает своим размахом: он затрагивает около 5,5 млн человек в столице и ее окрестностях, передает корреспондент.

"На этот раз кризис, видимо, продлится до тех пор, пока будут продолжатся бои в районе Вади Барада, зажатом в тиски сирийской армией и ливанской "Хизбаллой". Начиная с пятницы, 6 января, было несколько объявлений о посещениях технических групп, уполномоченных Дамаском ремонтировать систему водоснабжения на месте. Но доступ к этому очагу сопротивления в 15 км к северо-западу от Дамаска невозможен из-за жестоких боевых действий. Около 10 тыс. человек бежали из мятежного анклава. По ооновским источникам, переговоры между воюющими сторонами продолжались в понедельник с целью "обеспечить сохранность инфраструктур и достичь соглашения в этой зоне", - передает Стефан.

В интервью французским СМИ, которые сопровождали визит парламентариев в Сирию в уикэнд 7 января, президент Башар Асад исключил идею о перемирии: "Роль сирийской армии - освободить этот сектор, чтобы помешать террористам использовать оружие в виде воды для удушения столицы".

"Для власти смысл состоит не столько в том, чтобы защитить источники воды, снабжающие столицу, сколько в том, чтобы справиться с очагами сопротивления повстанцев вокруг нее. И этой цели Дамаск добивается с особой решительностью, тем более, что после отвоевания Алеппо 22 декабря он находится в сильной позиции и скоро должны начаться переговоры в Астане, в Казахстане, организованные по инициативе Москвы и Анкары", - отмечает Стефан.