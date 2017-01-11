Трамп, сотрудники российских спецслужб и печально известные "Служебные записки о "золотом дожде"

"Эту историю начали рассказывать на обедах в Вашингтоне в конце прошлого лета: когда Трамп приезжал по делам в Москву, сотрудники российской разведки застукали его в компрометирующей ситуации сексуального характера", - пишет журналист Newsweek Джефф Стейн.

"Теперь же, согласно просочившемуся в прессу приложению к коллективному докладу разведслужб США о кремлевских интригах на американских выборах, выясняется, что сотрудники российских спецслужб наблюдали, как Трамп участвовал в "извращенных половых актах", которые "организовывались и отслеживались ФСБ". В документе говорится, что ФСБ "наняла несколько проституток, чтобы они выступили перед ним с шоу золотого дождя (мочеиспускания)". Мало того, по словам анонимных российских источников доклада, Трамп намеренно выбрал для своей эскапады "отель Ritz Carlton, где, как ему было известно, президент и г-жа Обама (которых он ненавидел) останавливались во время одного из официальных визитов в Россию, и осквернил кровать, на которой они спали", - передает корреспондент.

Достоверность доклада и правдивость его источников не подтверждены, подчеркивает издание. Предполагаемая полная версия доклада - точнее, серии служебных записок неназванного экс-сотрудника западной спецслужбы, опубликована изданием BuzzFeed (См. BuzzFeed опубликовал непроверенные обвинения против Трампа, вызвав дебаты)

И все же, по мнению автора статьи, доклад "увеличивает весомость версии, которая, как опасаются некоторые, объясняет симпатию Трампа к Кремлю, которую невозможно объяснить никакими иными способами". Стейн цитирует доклад: "Нестандартное поведение Трампа в России в течение многих лет дало властям достаточно постыдных материалов на нынешнего кандидата в президенты от республиканцев, чтобы при желании они могли его шантажировать".

"Если налицо шантаж, то это история уже не о пошлых половых актах, а о национальной безопасности", - подчеркивает автор.

В докладе упомянуто и об интересе Москвы к супругам Клинтон. Но самое ценное, что удалось узнать при слежке за г-жой Клинтон и ее окружением, - это "ее высказывания, противоречащие ее нынешней позиции по различным вопросам", говорится в документе.

Пока неясно, нанесет ли доклад перманентный ущерб администрации Трампа. Возможно, он даже окажется фальшивкой, которую вбросила российская разведка, чтобы подогреть хаос в американской политической жизни, замечает автор.