11 января 2017 г. Сидни Эмбер, Майкл М.Гринбаум | The New York Times BuzzFeed опубликовал непроверенные обвинения против Трампа, вызвав дебаты "Во вторник медиаресурс BuzzFeed News оказался в центре бурных дебатов по поводу журналистской этики после своего решения опубликовать 35-страничный документ со скандальными, но неподтвержденными обвинениями о связях российского правительства и избранного президента Дональда Трампа", - пишут журналисты The New York Times. Документ, который представляет собой досье, подготовленное бывшим сотрудником британской разведки, нанятым политическими противниками Трампа, циркулировал в кругах высокопоставленных политиков и журналистов с осени. Сотрудники разведки недавно представили двухстраничное резюме содержащихся в нем утверждений президенту Обаме и самому Трампу, как сообщило CNN во вторник. "Однако CNN отказалось освещать такие обвинения из досье, как, например, утверждение о тайном соглашении между командой Трампа и российскими агентами, заявив, что его журналисты не могут найти независимое подтверждение", - отмечает издание. "Примерно через час BuzzFeed, вопреки обычной журналистской практике, опубликовал документ, в котором во всех подробностях описываются неподтвержденные обвинения, о которых упоминало CNN", - говорится в статье. Решение BuzzFeed, помимо непосредственных политических последствий для избранного президента, который должен вступить в должность через 10 дней, безусловно, обострило яростные дебаты о роли и надежности традиционных СМИ в наш бурный информационный век, пишут авторы статьи. "Особый интерес представляет собой практика использования неподтвержденный информации из анонимных источников, лежащая в основе так называемых фейковых новостей - ложных слухов, выдаваемых за истинную журналистику; она получила широкое распространение в период президентских выборов", - подчеркивает издание. В соцсетях некоторые авторы с левыми взглядами, которые в целом выступили против Трампа, выразили недоверие по поводу документа, опубликованного BuzzFeed. Так, Гленн Гринуолд, журналист, сыгравший ведущую роль в публикации утечек о правительственной слежке, организованных Эдвардом Сноуденом, написал: "Аноним, объявивший себя бывшим агентом британской разведки и занимающийся поиском компромата по заданию демократов, заявил, что другие анонимы что-то ему сказали". Источник: The New York Times