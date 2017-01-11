Билингвизм делает мозг намного эффективнее

Билингвизм дает мозгу "возможность экономить свою энергию и умение переходить к главному", пишет Пегги Састр на портале Slate.fr.

"Согласно исследованию, проведенному группой Аны Инес Ансальдо, научной сотрудницы университетского научного центра по гериатрии и профессора Монреальского университета (Канада), годы владения двумя языками воздействуют на мозг, повышая его способности к концентрации: он приобретает навык браться за дело, не отвлекаясь на поток избыточной информации. Не потому, что умение говорить на двух языках "укрепляет мускулы" мозга и делает его сильнее, но наоборот, потому что позволяет ему стать менее прожорливым при употреблении энергетических ресурсов, а значит, более эффективным", - говорится в статье.

"Чтобы прийти к такому результату, Ансальдо и ее коллеги сравнили функциональные соединения мозга одноязычных и двуязычных пожилых людей, прося испытуемых из обеих групп выполнить задание, где требуется сосредоточиться на визуальной информации (цвет предмета) и игнорировать пространственную информацию (место, где появляется предмет), представленную одновременно. Получается, что одноязычные люди задействуют более широкую и богатую соединениями нейронную сеть, в то время как мозг двуязычных людей обходится более ограниченной нейронной сетью, зато лучше приспособленной к целевой информации", - передает портал.

По мнению исследовательницы, "благодаря многим годам ежедневной практики управления двумя языками и наложения одного языка на другой, билингвы становятся экспертами в отборе важной информации и в блокировке той информации, которая способна отвлечь от поставленной задачи".

Это указывает на то, что "мозг билингвы более эффективен и экономичен, поскольку он задействует только экспертные участки мозга".

"В долгосрочной перспективе такая эффективность явно оправдывает себя: с учетом того, что билингвы достигают того же результата, избегая обращения к фронтальной области мозга, чувствительной к старению, подобная экономия средств может внести свой вклад в объяснение того, почему билингвы относительно лучше защищены от симптомов физиологического старения мозга и, в частности, от деменций позднего возраста", - отмечает Састр.