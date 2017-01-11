Президент Обама: нерешительный стратег

"Став первым чернокожим кандидатом, одержавшим победу на президентских выборах в США, Барак Обама определил важную часть своего будущего наследия, не успев еще даже вступить в должность", - отмечает обозреватель австрийского издания Der Standard Кристоф Прантнер.

С приходом в Белый дом Обамы, продолжает Прантнер, связывались "большие, подчас завышенные надежды. Он принял страну, потрясенную серьезным финансовым кризисом и оттого растерянную. В том числе и поэтому он хотел выступить в роли президента, который принесет с собой изменения. Как будто этого было мало, он еще хотел быть и тем, кто, осознавая свою миссию, объединяет, а не вносит мелочный раскол в ряды политических сил в стране. Он еще больше распалял, а не усмирял надежды, которые связывали с его приходом как внутри страны, так и за ее пределами".

"Он спасал экономику, пытался при помощи закона о защите прав потребителей надеть намордник на волков с Уолл-стрит, смог добиться реформой здравоохранения того, на чем многие до него ломали зубы: медицинской страховки для многих не имевших ее граждан. Однако на выборах 2010 года за это ему был выставлен счет со стороны реакционных сил Америки: главенство в Конгрессе получили республиканцы - теперь ему приходилось преодолевать сопротивление враждебно настроенного парламента, и удалось в связи с этим немногое", - отмечает автор.

"Из внутриполитической окопной войны Обама, получивший авансом Нобелевскую премию мира, перенес свои амбиции на решение международных проблем. Америка ушла из Афганистана и Ирака, он протянул руку мусульманам в Каире, в палестино-израильском конфликте он застопорился на не сложившихся отношениях между ним и израильским правительством. Усама бен Ладен был ликвидирован по его приказу, по его же приказу началась эскалация жестокой войны с помощью дронов. Ливия не стала приоритетом в числе американских интересов, а в Сирии Обаме, несмотря на обозначенную им "красную черту", из-за его нерешительности не удалось обуздать конфликт. Компромисс с Ираном в ядерном споре не привел к компромиссу по многим насущным для Ближнего Востока вопросам. Вакуум власти восполнила ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. ред.), а "региональная держава" Россия (как он сам ее назвал) обводит супердержаву США вокруг пальца", - перечисляет внешнеполитические итоги президентства Обамы обозреватель.

"Обама был, бесспорно, хорошим президентом, но не выдающимся, как этого бы хотелось его сторонникам, а возможно, и ему самому", - резюмирует автор статьи.