Экс-премьер Бельгии: за разработку "Хельсинки 2.0" в отношениях с Россией

"Когда Кремль снова станет соблюдать нормы международного права и права человека, ЕС должен будет выступить с предложениями по сотрудничеству, которые предусматривают и такую далекую перспективу, как единая зона свободной торговли от Лиссабона до Владивостока", - пишет в статье на сайте Die Welt бывший премьер-министр Бельгии, евродепутат Ги Верхофстадт.

1 августа 1975 года, напоминает автор, представители 35 государств как западного, так и восточного блока, встретились в Хельсинки на конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. Там был подписан документ, благодаря которому позднее появилась ОБСЕ.

"Более чем через 40 лет разделение на Восток и Запад, произошедшее в ходе холодной войны, не отражает текущей ситуации в мире", - пишет политик, предлагая разработать "Хельсинки 2.0" для нынешних отношений между Западом и Россией.

"Россия сегодня нарушает международное право и принципы правовой государственности, урезает права человека и свободу слова. Широкий резонанс вызывают в Европе кибератаки, кампании по дезинформации и сфабрикованные информационные вбросы, за которыми стоит Кремль", - говорится в статье.

И тем не менее, уверен евродепутат, следует искать возможности для формирования новых отношений. "Новые отношения с Россией должны опираться на четыре важнейшие основы, которые объединены общей целью противодействия наращиванию вооружений и восстановления европейской архитектуры безопасности".

Во-первых, пишет Верхофстадт, для сохранения главных принципов ОБСЕ и международного права необходима такая основа, как оборонная политика, которая предусматривает сохранение территориальной целостности всех европейских государств. "Наряду с диалогом, дипломатией и мерами, укрепляющими доверие, здесь необходимы экономические санкции, а также санкции, направленные против конкретных лиц", - отмечает автор.

Вторая основа - политическая. "Необходимо напоминать России, что она входит в Совета Европы, а значит, обязана соблюдать принципы Европейской конвенции по правам человека", - говорится в статье.

Третья, экономическая основа, открывает перспективу для долгосрочного экономического сотрудничества - с постепенной отменой таможенных барьеров и созданием зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. "Финансовая помощь может помочь осуществить необходимые реформы, одновременно с этим улучшив инвестиционный климат в России", - полагает автор материала.

Неизбежным автор называет и более интенсивный диалог с российскими неправительственными организациями, гражданскими активистами и СМИ - это, по его словам, становится четвертой опорой для формирования новых отношений с Россией. В этой связи он упоминает о визовой либерализации в отношении российских граждан.

"В отличие от времен холодной войны, мы больше не можем рассчитывать на то, что США полностью поддержат нас в вопросах безопасности - особенно это стало актуальным после победы Дональда Трампа. Тем более важными становятся усилия, направленные на более тесное сотрудничество в вопросах безопасности внутри ЕС - вплоть до создания оборонного союза, а также новая стратегия в отношении Москвы", - резюмирует Ги Верхофсштадт.