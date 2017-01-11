Политический подытог президентства Обамы, конечно, катастрофичен, но Запад будет по нему скучать

"Политический подытог восьмилетнего президентства 44-го президента США Барака Обамы оказался достаточно скуден", - пишет Ханнес Штайн на страницах немецкой газеты Die Welt.

Внешняя политика Обамы "вообще была катастрофой". "К примеру, Обама бесчувственно молчал, когда в 2009 году иранцы восстали против своего режима, и то восстание было безжалостно подавлено. (...) Также во время его президентства "горела" Сирия. Обама постоянно говорил о каких-то "красных линиях", но в то же время всегда мирился с тем, что режим Асада применял химоружие против своего же народа, не говоря уже о бомбардировках и авиаударах по больницам и детям", - рассуждает автор. Во внутренней политике "он продавливал реформу здравоохранения, благодаря которой миллионы американцев наконец-то смогли позволить себе медицинскую страховку. Но, к сожалению, эта реформа - и в этом нет вины Обамы - будет в скором времени безвозвратно отменена и разрушена республиканцами". "Поэтому, вероятнее всего, Обама не оставит после себя вообще никакого политического наследия", - констатирует журналист.

"Тем не менее, западный мир скоро заскучает по Бараку Обаме, (...) и тому есть несколько причин", - уверен Штайн.

"Во-первых, в этом был замечательный политический символ, что восемь лет американскую нацию представляла семья чернокожих", - подчеркивает Штайн, напоминая, что именно США были страной, в которой чернокожими, как скотом, торговали на рынках, и именно эти рабы строили здания Капитолия и Белого дома. Еще в 1932 году над чернокожими в Таскиги (Алабама) проводились исследования, в ходе которых их намеренно заражали сифилисом, а в 70-е годы едва ли хоть у одной чернокожей семьи в Чикаго была возможность взять в банке кредит на жилье. Даже сейчас Америка остается страной, в которой считают, что если погромы устраивает белая молодежь, то это всего лишь глупые хулиганства, в то время как черные в аналогичном случае рискуют тем, что в них начнет стрелять полиция.

"Поэтому семья Обамы в Белом доме олицетворяла надежду, что Соединенные Штаты медленно, но верно выберутся из болота расизма. Сегодня же эта надежда хотя и не умерла, но временно впала в кому", - продолжает журналист.

Более того, у "Барака Обамы есть хорошее чувство юмора". Этот человек, как говорится далее, "знает, как отколоть хорошую шутку, он всегда способен посмеяться даже над самим собой. Обама никогда не был авторитарен, скорее антиавторитарен. В этом-то и заключается его главное отличие от его преемника, ведь в мире нет ни одной фотографии, на которой Дональда Трампа можно было бы увидеть смеющимся. Всякий раз, когда кто-либо шутит над ним, Трамп взрывается от бешенства".

"И потому, если Трамп будет и дальше вести себя так, а именно нагло, авторитарно и мстительно, словно глава мафиозного клана, да еще и без уважения к границам, определенным американской Конституцией, сопротивление против Трампа, которое, к счастью, уже зарождается и формируется, будет только расти", - заключает Штайн.