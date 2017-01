11 января 2017 г. Эрик Уэмпл | The Washington Post Объяснения BuzzFeed по поводу публикации досье о Трампе и России смехотворны "Есть такое редакторское клише: "Пусть читатели решают сами". Чаще всего эту фразу произносят применительно к публичным спорам о политике или находкам, обнаруженным в результате расследований, когда аргументы представлены и факты твердо установлены, - пишет специалист по СМИ Эрик Уэмпл в The Washington Post. - Сегодня BuzzFeed применил этот девиз в совсем другом контексте. В статье с тремя параллельными сюжетными линиями Кен Бенсингер, Марк Шуфс и Мириам Элдер из новостного подразделения популярного вебсайта опубликовали ряд голословных заявлений о Дональде Трампе и России. В данном досье описаны попытки российских чиновников культивировать популярность Трампа, а также приводятся очень компрометирующие материалы о нем". "К чести BuzzFeed, издание на видном месте указывает, что "данные обвинения не проверены и отчет содержит ошибки". Вообще-то это утверждение содержится в подзаголовке. Не делает чести BuzzFeed то, какими мотивами сайт объясняет публикацию сомнительных заявлений: "BuzzFeed News публикует полный документ, чтобы американцы могли сами решить, как относиться к заявлениям об избранном президенте, которые циркулируют на высшем уровне американского правительства". Ну да, комментирует автор, американцы могут "сами решить" - если создадут собственные разведывательные агентства и обеспечат высокую концентрацию оперативников в России и Восточной Европе. Источник: The Washington Post