11 января 2017 г. Адам Тейлор | The Washington Post Исландия избавилась от одного руководителя, упомянутого в "Панамских документах", но в итоге получила другого - из того же досье "Панамские документы" - утечка гигантского досье с подробностями о предполагаемых секретных офшорных активах мировой элиты - были опубликованы в апреле 2016 года. Утечка получила широкое освещение в СМИ по всему миру, но ее последствия, возможно, сильнее всего дали о себе знать в Исландии", - пишет журналист Адам Тейлор во внешнеполитическом блоге The Washington Post. "Всего через два дня после "слива" информации премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон заявил об уходе в отставку. Среди опубликованных документов были и те, которые показали, что его жене принадлежала офшорная компания, связанная с некоторыми из обанкротившихся исландских банков, что является щекотливой темой в стране, оказавшейся на пороге разрухи в свете финансового кризиса 2008 года", - говорится в статье. "Теперь, больше чем через девять месяцев после появления "Панамского досье" и через два месяца после того, как в результате досрочных выборов к власти пришла новая правящая коалиция - в Исландии наконец появилась замена Гюннлёгссону на постоянной основе. Но, несмотря на общественные протесты в апреле прошлого года, новый премьер-министр Исландии - также из числа упомянутых в "Панамских документах", - отмечает Тейлор. Новый премьер, бывший министр финансов Бьярни Бенедиктссон оказался в "Панамском досье" из-за того, что ему когда-то принадлежала доля в офшорной инвестиционной кампании на Сейшельских островах, поясняет журналист. В отличие от Гюннлёгссона, он отказался уйти в отставку, хотя, по опросам, большая часть исландцев считала, что он должен это сделать. Источник: The Washington Post