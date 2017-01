11 января 2017 г. Дэвид Сэттер | The Wall Street Journal Вопросы о России для Рекса Тиллерсона Американские сенаторы должны потребовать, чтобы кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон "продемонстрировал свое понимание недавнего развития событий по трем вопросам: убийство лидера [российской] оппозиции Бориса Немцова в 2015 году, взрывы на Бостонском марафоне в 2013 году и взрывы многоквартирных домов в России в 1999 году". Об этом пишет в своей статье в The Wall Street Journal эксперт Дэвид Сэттер, аффилированный с Гудзоновским институтом (Hudson Institute) и Университетом Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University). "В Немцова несколько раз стреляли, когда он шел по Большому Москворецкому мосту вблизи Кремля - в районе, находящемся под постоянным наблюдением ФСО, личной охраны Путина", - пишет автор. По его словам, новая информация, дополнившая картину убийства Немцова, содержится в интернет-публикациях политолога Андрея Пионтковского и юриста Игоря Мурзина. Коснувшись темы терактов в Бостоне, Сэттер напоминает: "По словам сотрудников правоохранительных органов США, в 2011 году российская сторона прислала в ФБР предостережение, что Тамерлан Царнаев (старший из двух братьев, совершивших теракт) - сторонник радикального ислама. Однако, невзирая на неоднократные запросы, российская сторона не прислала дополнительной информации". В январе 2012 года Царнаев прибыл в Москву "по российской визе", как пишет автор, и "не был ни задержан, ни допрошен". "Затем он провел 6 месяцев в российском Дагестане, причем его не допрашивали. За этот период российские силы убили двух экстремистов, с которыми контактировал Царнаев. Однако Царнаев беспрепятственно покинул Дагестан и на обратном пути в США прошел паспортный контроль в Шереметьево", - говорится в статье. По утверждениям автора, из-за того, что Россия их не уведомила, власти США не знали, что Царнаев провел 6 месяцев в Дагестане. "Есть также новая информация о взрывах многоквартирных домов в России в сентябре 1999 года", - утверждает автор. "22 сентября 1999 года еще одна бомба была обнаружена в подвале дома в Рязани", - пишет он. Впоследствии "российские официальные лица заявили, что бомба была муляжом, элементом "учений" ФСБ", пишет автор. Сэттер сообщает, что в декабре получил из Госдепартамента США документы. "В депеше о рязанском инциденте посольство США в Москве докладывало, что некий бывший сотрудник российских сил безопасности (его имя вычеркнуто цензурой) сказал, что подлинная история рязанского дела никогда не станет известна, так как "правда уничтожила бы страну", - говорится в статье. Сэттер призывает новую администрацию США потребовать, чтобы была предана огласке "вся информация о том, как Путин пришел к власти". Источник: The Wall Street Journal