11 января 2017 г. Джей Соломон, Уильям Молдин | The Wall Street Journal Сенаторы предложили ввести новые санкции против России "Лидеры обеих партий США в Сенате предложили ввести новые санкции против России, которые могут заметно увеличить экономическую изоляцию Москвы и ограничить возможности избранного президента Дональда Трампа по улучшению отношений с Кремлем", - пишет The Wall Street Journal. "Предложенный во вторник законопроект может увековечить многие из санкций, введенных администрацией Обамы против России после разоблачения связанных с выборами хакерских взломов, а также значительно расширить ограничения в отношении компаний, стремящихся инвестировать в российский энергетический сектор и государственные корпорации, которые доминируют в экономике страны", - говорится в статье. "Россия нас атаковала. Это больше не вызывает разногласий", - отметил один из авторов законопроекта сенатор Бен Кардин. Эта мера, под названием "Закон о противодействии российским враждебным мерам 2017 года", была также инициирована сенаторами Линдси Грэмом и Джоном Маккейном, отмечает издание. Законопроект предоставит Белому дому возможность отказаться от применения санкций, но ему придется подтвердить, что действия России за рубежом изменились к лучшему. "Отказаться от санкций не получится, если не будет достигнут определенный прогресс", - подчеркнул Кардин. "В ответ на хакерские взломы в год выборов предложенный законопроект введет запрет на выдачу виз и заморозит активы иностранцев, связанных с нарушениями кибербезопасности, запретит сделки с основными российскими спецслужбами и приведет в систему и поставит на уровень закона недавний указ президента Барака Обамы о кибербезопасности", - говорится в статье. "В законопроект также будут включены санкции в отношении России, введенные Обамой после вмешательства Москвы на Украине и аннексии Крыма. Это может, таким образом, помешать усилиям президента России Владимира Путина добиться от администрации Трампа и европейских лидеров снятия этих санкций, - шаг, которого Трамп не исключал", - отмечают авторы. "Предлагаемый законопроект пойдет еще дальше связанных с Украиной санкций, приняв меры против инвестиций в 20 млн долларов и выше, которые помогают России разрабатывать ее нефтяные и газовые месторождения. Что важнее всего, он введет обязательные санкции в отношении американских, а также других компаний, которые способствуют приватизации российских государственных активов", - подчеркивает издание. Источник: The Wall Street Journal