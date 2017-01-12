Как далеко простирается рука Москвы?

После победы Трампа в Европе опасаются активного вмешательства Кремля и в европейскую политику. Исследования подтверждают наличие соответствующей возросшей активности в публичном пространстве, констатирует Die Presse.

Недавние заявления главы нацразведки США Джеймса Клэппера лишь подливают масла в огонь опасений европейцев: по оценке американских спецслужб, Россия предпринимала попытки повлиять на ход предвыборной кампании и результат выборов не только в США. Как заявил Клэппер во вторник в Сенате, существует информация об аналогичных попытках, касающихся еще "десятка стран", говорится в статье.

"В декабре 2016 года эксперты по безопасности германского Федерального ведомства по защите конституции впервые открыто предупредили об угрозе российских кибератак и манипуляций общественным мнением в преддверии выборов в Бундестаг в сентябре 2017 года. Специалисты полагают, что посредством публикации частной или компрометирующей информации дискредитации могут подвергнуться как отдельные кандидаты (которых Москва считает недружественными), так и демократический процесс в целом", - отмечает корреспондент.

После победы Трампа, известного своей подчеркнуто дружественной позицией в адрес Москвы, тема еще долго не потеряет своей актуальности. "Какие инструменты использует Кремль для оказания влияния на политические процессы в демократических странах? Являются ли такие прокремлевские СМИ, как RT или Sputnik, вообще средствами массовой информации, или их стоит воспринимать лишь как пропагандистские инструменты? И какие еще механизмы - хакерские атаки, поддержка пророссийской сцены, задабривание политиков - Кремль уже использует?" - задается вопросами издание.

Как показывается недавнее исследование, проведенное в Швеции, с момента начала кризиса на Украине отмечается рост числа предвзятых информационных сообщений и фальсификаций, а также прокремлевских неправительственных организаций. (Подробнее - в статье Tagesspiegel "Угрозы и фальшивые письма".)

"На практике границы между непрофессиональной журналистикой, медийными кампаниями и намеренным информационным вбросом нередко весьма условны. Было ли так называемое "дело Лизы" спланированной кампанией Москвы по дискредитации миграционной политики Меркель и попыткой раскола немецкого общества? Или наспех состряпанное сообщение одного из государственных телеканалов просто сыграло на руку главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову, дав повод раскритиковать Берлин за якобы имевшую место попытку замять дело? Факт остается фактом: сами российские политики нередко бывают плохо информированы своими же СМИ, что тоже является поводом для озабоченности", - резюмирует автор статьи.