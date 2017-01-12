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12 января 2017 г.
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12 января 2017 г.

Том Бетчелор | Independent

Команда юристов Дональда Трампа удостоилась премии "Юридическая фирма года в России"

В 2016 году американская юрфирма Morgan, Lewis & Bockius получила премию "Юридическая фирма года в России", сообщает Independent. Между тем Дональд Трамп нанял Morgan, Lewis & Bockius, поручив ей "изолировать" себя от своего бизнеса перед вступлением в должность президента США, сообщает журналист Том Бетчелор.

"Согласно сайту компании Chambers and Partners, которая проводит ежегодную церемонию вручения премий, чтобы "восславить мастерство в профессии юриста", юристы Трампа удостоились награды за свою бизнес-активность в России в 2016 году", - говорится в статье.

Chambers and Partners утверждает, что у Morgan, Lewis & Bockius "активный московский офис", который "дает рекомендации на высочайшем уровне" в секторах энергетики и банковского дела.

Источник: Independent


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