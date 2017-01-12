"Грязные уловки", "вбивание клина" и свобода слова: Россия и Великобритания обменялись колкостями

Independent в двух материалах сообщает о заочной перепалке российской и британской сторон. Российское посольство обвинило министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в "охоте на ведьм" и попытке начать новую холодную войну.

"Россия обвиняет министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в попытке начать новую холодную войну" - так озаглавлена первая статья в Independent. Россия также обвинила Джонсона в усилиях "вбить клин" между ней и Америкой, отмечает журналист Джо Уоттс.

В официальном аккаунте посольства РФ в Лондоне в "Твиттере" появилась запись: "Тэтчер ездила в США, чтобы наладить отношения Вашингтона с Москвой и положить конец холодной войне, Борис Джонсон стремился к противоположной цели".

Со своей стороны, источники, близкие к Джонсону, назвали эти обвинения "полной ерундой".

Газета поясняет: "Джонсон только что вернулся из поездки в США, где заявил команде Трампа, что Россия затевает "грязные уловки" и стояла за хакерскими атаками во время президентских выборов. Однако он также сказал во вторник, выступая в Палате общин, что Великобритании не следует "демонизировать Россию или загонять Россию в угол".

Между тем российское посольство обвинило Джонсона в "охоте на ведьм".

"Оно также предположило, что британское правительство намерено повторить референдум о выходе из ЕС, сославшись на то, что первый референдум был якобы омрачен российским влиянием", - говорится в статье. Посольство также раскритиковало британские разведслужбы и прямо порицало бывшего главу MI-6 сэра Ричарда Диарлава за то, что он из опасений перед кремлевским влиянием порвал с научным форумом в Кембриджском университете.

"После обвинений в "охоте на ведьм" Даунинг-стрит начала атаку на российское правительство и Владимира Путина" - таков заголовок второй статьи в Independent, тоже написанной Джо Уоттсом. Это признак ухудшения российско-британских отношений в момент, когда обе страны готовятся к президентской администрации Дональда Трампа.

Пресс-секретарь британского премьера Терезы Мэй заявила: утверждения посольства РФ "не заслуживают" ответа.

Но затем пресс-секретарь (ее имя в статье не упомянуто) добавила: "Если вы желаете взглянуть на послужной список британского правительства в последние годы и сравнить его с российским, то вы, возможно, вспомните об отрицательном экономическом росте в России и о том, что британская экономика - одна из самых быстрорастущих среди крупных экономик мира; и о том, сколько раз Великобритания последовательно продвигала и поддерживала резолюции Совбеза ООН по Сирии. По-моему, Россия в это время накладывала на них вето. И о том факте, что у нас в Великобритании существуют свобода выражения мнений и свободная пресса, которая выбирает, о чем писать".