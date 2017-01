12 января 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Досье на Трампа" сделало слово kompromat международным Во всеобщем доступе оказались материалы о Дональде Трампе, которые "могут очень сильно ему навредить, если окажутся настоящими", пишут СМИ. Кремль отверг утверждения, что собирал информацию о будущем президенте США, однако журналисты приводят много примеров: "компромат" в России имеет давнюю традицию. Сведения о российском компромате на Трампа собрал воедино экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил. В настоящее время в открытом доступе оказались компрометирующие материалы на будущего президента США Дональда Трампа, которые "могут очень сильно ему навредить, если окажутся настоящими", пишет немецкая газета Sueddeustche Zeitung. Досье о Трампе, которое сейчас будоражит США, было опубликовано во вторник интернет-сайтом BuzzFeed. В частности, там утверждается, что команда Трампа через посредников тесно контактировала с российским правительством во время предвыборной кампании. Кремль якобы снабжал Трампа "очень полезной" компрометирующей информацией о его сопернице Хиллари Клинтон, передают журналисты. Если верить досье, "Владимир Путин не только знал об этом коллаборционистском сотрудничестве, но и руководил им", говорится в статье. Кроме того, в досье содержатся утверждения, что Трампу предлагался прибыльный бизнес в России, в том числе связанный с ЧМ-2018. Трамп по неизвестной причине не согласился участвовать. Помимо этого, глава российского нефтяного концерна "Роснефть" "якобы предлагал Трампу доли в компании в размере до 19%, которые Трамп мог получить после того, как он, уже будучи на посту президента США, добьется снятия западных санкций с России", передает издание. Еще одно щекотливое обвинение касается видеоматериалов, на которых Трамп якобы запечатлен с проститутками в гостинице во время визита в Москву в 2013 году. Российские спецслужбы предположительно вели скрытую съемку на тот случай, если надо будет шантажировать Трампа. Как бы то ни было, тогда никто не знал, что Трамп в один прекрасный момент станет президентом США, замечают журналисты. И Трамп, и Кремль опровергают подлинность компрометирующих материалов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг обвинения в том, что Россия якобы собирала компрометирующие материалы на будущего президента США Дональда Трампа, назвав это "абсолютной уткой, фальшивкой и полной чушью", пишет в Neue Zuercher Zeitung Клаус-Хельге Донат. В таком же ключе высказался экс-глава ФСБ Николай Ковалев: "Сбор компромата на человека, который приехал и занимался проведением конкурса красоты, не представляет ни для кого интереса". Таким образом "Кремль решил упростить себе задачу и выставить все подобные предположения как плоды больной фантазии американской элиты, которая никак не может смириться с поражением на президентских выборах", говорится в статье. Но многие российские политологи не сомневаются, что Россия предпринимала попытки вмешаться в американские выборы. К примеру, российский эксперт по спецслужбам новостного портала agentura.ru Андрей Солдатов уверен, что вмешательство не могло произойти без согласия Кремля, который "очень любит ссылаться на неформальных хакеров, которых невозможно связать с государственными структурами". Такой "аутсорсинг" гарантирует низкие риски и не очень большие издержки, отмечает он. Если верить "досье на Трампа", летом прошлого года Владимир Путин был возмущен скромными результатами операции против Демократической партии США, из-за чего в августе своей должности лишился инициатор операции и давний приближенный Путина Сергей Иванов, передает автор статьи. "Информированные источники говорят, что в авторе досье, в котором собраны непроверенные утверждения о деятельности и связях избранного президента США Трампа в России, опознали отставного офицера британской разведки, а ныне директора частной фирмы, занимающейся расследованиями и обеспечением безопасности", - пишут журналисты The Wall Street Journal. "Эти люди сказали, что досье подготовил Кристофер Стил, директор лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd. В документе, который, по словам близкого к этой теме чиновника, был подготовлен по контрактам как с республиканскими, так и с демократическими противниками Трампа, утверждается, что Кремль вступил в сговор с избирательным штабом Трампа, а российские официальные лица располагают компрометирующими доказательствами поведения Трампа, которые могут быть применены для его шантажа", - говорится в статье. Второй содиректор Orbis Кристофер Бэрроуз заявил в среду в интервью, что не "подтверждает и не опровергает" утверждение, что вышеупомянутый доклад подготовила Orbis. Огласка досье, которое 10 января было выложено в интернет, спровоцировала "огненную бурю", как выражается издание. Трамп заявил: "Это все липа. Этого не было". У автора доклада была хорошая репутация в мире разведки, он несколько лет служил в России, говорит Джон Сайфер, ушедший в отставку из ЦРУ в 2014 году. Со своей стороны, Эндрю Вордсворт, соучредитель лондонской детективной фирмы Raedas, счел служебные записки из досье Трампа "совершенно неубедительными". По мнению Вордсворта, у сотрудников российских спецслужб не было никаких резонов делиться государственными тайнами с экс-офицером MI-6. "Русские считают: кто был сотрудником спецслужб, останется им навсегда", - пояснил он. "Публикация досье на избранного президента США Дональда Трампа заострила внимание на российском "злокозненном искусстве kompromat" - практике сбора компрометирующих материалов на видных деятелей в целях шантажа", - пишут журналисты The Wall Street Journal Натан Ходж и Томас Гроув. Хотя шантаж не является уникально российским явлением, использованием компромата регулярно имеет место в российской внутренней политике, где борьба идет "без боксерских перчаток". В начале прошлого года телеканал НТВ показал кадры со скрытой видеокамеры, на которых был запечатлен лидер оппозиционной партии ПАРНАС Михаил Касьянов. По мнению издания, эта запись создала впечатление, что российская оппозиция расколота и не играет существенной роли в политике. Партия Касьянова не прошла в парламент. "Разумеется, Кремль собирает компрометирующие материалы", - сказал политический аналитик и историк Валерий Соловьев (МГИМО). По его словам, в дело идет лишь малая толика собранного компромата, огласке придается еще меньше. "Если он качественный и надежный, то лучше всего подходит для тайного шантажа", - пояснил аналитик. Kompromat также служит оружием в дипломатических конфликтах с другими странами. "Западных дипломатов, которых направляют в Россию, учат избегать "секс-ловушек", - говорится в статье. Некоторым россиянам кажется, что история с досье Трампа напоминает драматические события российской политической жизни. Экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов, который сам стал жертвой компромата после того, как начал расследовать обвинения в коррупции в адрес президента Ельцина и его окружения, сомневается в достоверности досье на Трампа, пишут журналисты. "Это не больше, чем политический акт, - сказал он. - Оно идеальным образом написано для стороны, проигравшей выборы. Это сплошное очковтирательство, это попытка объяснить американскому читателю, почему Трамп вдруг вступил в хорошие отношения с Россией". В России представителей оппозиции и критически настроенных журналистов заставляют замолчать при помощи снятых скрытой камерой видеозаписей сексуальных утех и других компрометирующих материалов, подлинность которых вызывает серьезные сомнения, пишет корреспондент Die Welt Юлия Смирнова. Момент, когда по российскому оппозиционеру Михаилу Касьянову в прошлом году был нанесен удар, четко просчитали, приводит пример журналистка. Его партия ПАРНАС и другие демократические партии начали проводить дебаты и предварительные голосования с целью формирования партийных списков для предстоявших парламентских выборов. Именно тогда прокремлевский телеканал НТВ показал видеозапись, на которой Касьянов запечатлен в одной кровати с активисткой ПАРНАСа Натальей Пелевиной. Любовники якобы обсуждали своих коллег-оппозиционеров. "Даже при том, что не представляется возможным проверить, что в случае с этой видеозаписью подлинно, а что сфабриковано, скандал был запрограммирован", - констатирует журналистка. "Это - один из примеров того, что в России называют "компроматом". После того как американский телеканал CNN сообщил, что в распоряжении Москвы находится материал, якобы обличающих избранного президента США Дональда Трампа, это слово на устах у всей международной общественности", - говорится в статье. Интернет-портал BuzzFeed опубликовал файлы бывшего сотрудника британских спецслужб, в которых описываются сцены, похожие на "фильм с участием Касьянова", пишет журналистка. Речь идет о том, что российские спецслужбы при помощи скрытой камеры отсняли "извращенные сексуальные утехи" Трампа в одном из шикарных московских отелей. BuzzFeed подчеркивает, что данная информация не проверена - Кремль тут же объявил ее "фальшивкой". "Компромат" в России имеет давнюю традицию, но своего расцвета эта кухня достигла в 1990-е, пишет Смирнова. Широкий общественный резонанс получило дело тогдашнего генпрокурора Юрия Скуратова, который активно взялся за борьбу с коррупцией, поссорившись с влиятельными представителями из окружения Бориса Ельцина - Борисом Березовским и Павлом Бородиным. Как писал позднее в своей книге Скуратов, в феврале 1999 года на встрече с Николаем Бордюжей, занимавшем должности главы Администрации президента и секретаря Совета безопасности РФ, ему была показана видеозапись, на которой он якобы фигурировал в интимных сценах с двумя женщинами. Бордюжа утверждал, что обнаружил кассету в ящике своего стола. Скуратову было предложено уйти в отставку. В марте того же года, добавляет Смирнова, видеозапись была показана по ТВ, против Скуратова было заведено уголовное дело, и он был вынужден оставить занимаемый пост. "Скуратов предполагал, что видео было предано огласке ФСБ по поручению советников из окружения президента Ельцина. Возглавлял ФСБ в то время сегодняшний президент страны Владимир Путин", - замечает автор статьи. "При Путине видео сексуального характера и запись прослушки стали излюбленным средством, чтобы опорочить, а в некоторых случаях и превратить в преступников критиков режима", - пишет Смирнова. Так, после показа на НТВ съемок скрытой камерой, как оппозиционер Сергей Удальцов якобы обсуждает планы переворота с неким грузинским политиком, последовали аресты десятков активистов. Также по теме: Шпион, составивший отчет о Трампе, знал Литвиненко (The Times)