Доклад, который подливает масла в огонь

"Документ утверждает, что Россия, видимо, располагает достаточными материалами, чтобы скомпрометировать нового американского президента. "Компромат" заключается в сексуальных похождениях Дональда Трампа в Москве", - пишет Луи Лема в швейцарской газете Le Temps.

"В прошлую пятницу американские спецслужбы должны были передать избранному президенту Дональду Трампу - а также его предшественнику Бараку Обаме - доклад о предполагаемых вмешательствах России в американскую избирательную кампанию. Заказанный уходящим президентом-демократом, этот доклад, который сильно ждали, тем не менее, резко упал в цене, - пишет автор. - Заполненный общими местами, при отсутствии какого-либо разоблачающего события он показался совершенно безобидным".

"Но информационный канал CNN раскрыл суть: к этому докладу главы американской разведки решили добавить секретную бомбу. Они представили Трампу в сжатом виде расследование, которое содержит множество разоблачений и ошеломительных сюжетов. В частности, там подробно описываются многие контакты, поддерживаемые командой республиканцев с приближенными Владимира Путина в Кремле. Там также дается ссылка на эпизоды сексуального характера, которые позволял себе нью-йоркский миллиардер во время поездок в Россию", - говорится в статье.

Бывший британский шпион

"История этого документа на 34 страницах была подробно описана CNN, по крайней мере в его "официальной" версии, - пишет Лема. - Его автор - экс-сотрудник британской разведки MI-6, его имя не раскрывается, однако он обеспечил и укрепил свою сеть осведомителей в России в течение десятилетий, и ФБР считало его работу кропотливой и заслуживающей доверия. Этот британец, который сейчас руководит частной фирмой по сбору информации, сначала был нанят республиканскими соперниками Трампа, которые хотели помешать его выдвижению. Потом, когда Трамп официально стал республиканским кандидатом, британский шпион мог продолжить свое расследование, на этот раз уже по заказу демократов", - отмечает автор.

"Содержание "служебных записок" экс-агента MI-6, следующих друг за другом в период с июня по октябрь 2016 года, просто ошеломляет. Российский режим, сообщает он, основываясь за свидетельствах российских осведомителей, занимался "обработкой, поддержкой и содействием" в отношении Дональда Трампа как минимум пять лет", - передает Лема.

"Служебные записки" широко транслировались в Вашингтоне

"Достоверность сведений, собранных этим шпионом-консультантом, не была доказана ни ФБР, ни другими. Но сегодня один тот факт, что ответственные сотрудники спуцслужб решились положить их на стол будущего президента США, придает этим запискам огромный резонанс настоящего досье. Такого никогда еще не было", - рассуждает Лема.

"На самом деле эти материалы уже широко циркулировали в Вашингтоне, даже еще до того, как на волне разоблачений CNN информационный сайт BuzzFeed решил их опубликовать. В октябре прошлого года, то есть до президентских выборов, журнал Mother Jones уже наводил на мысль о существовании таких заметок и делал наброски портрета их автора", - замечает журналист.

Полностью досье было передано ФБР в прошлом году

"По своей инициативе составитель досье мог также передать полный набор своих материалов ФБР в прошлом году. Отдельные заявления ответственных политических деятелей США сегодня выглядят с другой точки зрения в свете этого документа. Вы имеете "взрывоопасный материал" (о связях Трампа с Россией), и "вам на него наплевать", к примеру, гневно вскипал прошлым летом против директора ФБР Джеймса Коми бывший глава Сената демократ Гарри Рид", - передает автор.

Непристойный эпизод

"Самый непристойный эпизод, описанный британским агентом, якобы произошел во время одной из многочисленных поездок Дональда Трампа в Москву в связи с конкурсом красоты "Мисс Мира" в 2013 году. Настаивая на поселении в отеле Ritz-Carlton в том же номере, где раньше останавливалась чета Обамы во время официального визита за несколько лет до этого, Трамп там устроил "извращенные сексуальные действия", а именно: нанял несколько проституток и смотрел, как они мочатся на кровать президентского номера. Судя по всему, это действо было "подстроено" и заснято российскими спецслужбами, которые, согласно отчетам, хранили и другие следы "необщепринятых" выходок, устроенных американским бизнесменом в Москве, а также в Санкт-Петербурге", - передает Лема.

Американские СМИ не могут установить достоверность документа

"Хотя они располагали этим документом уже несколько месяцев, американские СМИ признают, что до сих пор не способны подтвердить эти разоблачения, - говорится в статье. - Тем не менее, как отмечается, к примеру, в блоге Lawfare на сайте Brookings Institution, многие содержащиеся там утверждения - поездки, бронирование отелей, встречи - в конце концов, представляется возможным "подтвердить или опровергнуть". Первый след: якобы совершенная этим летом поездка в Прагу Майкла Коэна, адвоката Дональда Трампа, с целью тайной встречи с российскими контактными лицами. "Я никогда в жизни не был в Праге", - ответил во вторник Коэн.

Сведения об интригах в недрах Кремля

"Помимо сообщений о Дональде Трампе и его окружении, доклад экс-сотрудника MI-6 также многословно и подробно описывает предполагаемые интриги внутри Кремля. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, похоже, играет в них центральную роль, судя по этому документу, который в деталях повествует о недомолвках бывшего президента Дмитрия Медведева и о желании главы российской дипломатии Сергея Лаврова держаться в стороне от происходящего. Говорится, что в один момент президент Путин был вне себя от гнева, поскольку казалось, что кибератака на Демократическую партию США не дала никакого конкретного результата, - передает Лема - Какова цель всей этой операции, по секретному сообщению одного из российских осведомителей? "Изменить либеральный порядок вещей на международном уровне, включая санкции против России, связанные с Украиной, которые причинили серьезный ущерб стране".