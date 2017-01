12 января 2017 г. Скотт Шейн, Николас Конфессоре и Мэттью Розенберг | The New York Times Как сенсационное непроверенное досье вылилось в кризис для Дональда Трампа "Семь месяцев тому назад авторитетный отставной британский шпион Кристофер Стил получил по конкурсу контракт на составление досье о связях Дональда Дж. Трампа с Россией", - повествуют журналисты The New York Times Скотт Шейн, Николас Конфессоре и Мэттью Розенберг. "На прошлой неделе взрывоопасные детали (неподтвержденные истории о забавах с проститутками, сделках с недвижимостью, задуманных в целях подкупа, и координации с российской разведкой хакерских атак на демократов) были кратко изложены для Трампа в приложении к сверхсекретному докладу разведки", - говорится в статье. "Некоторые элементы этой истории остаются недоступными нам, в особенности ответ на главный вопрос: "Много ли в досье правды, если она вообще в нем есть?" - отмечает газета. Но, по мнению авторов, можно, руководствуясь обрывочной информацией, восстановить хронику событий, которые привели к текущему кризису. "По словам информированного источника, эта история началась в сентябре 2015 года, когда состоятельный спонсор-республиканец, ярый противник Трампа, предоставил деньги для найма вашингтонской фирмы Fusion GPS, специализирующейся на расследованиях. Эта фирма, которой руководят бывшие журналисты, получила задание составить досье о былых скандалах и слабостях магната недвижимости", - пишет газета. Издание отмечает, что источник пожелал остаться анонимным, а кто был спонсором, неясно. Фирму Fusion GPS возглавляет Гленн Симпсон, в прошлом журналист The Wall Street Journal. "В течение нескольких месяцев Fusion GPS собирала документы и составляла досье о прошлом Трампа в бизнесе и индустрии развлечений", - пишет издание. Весной, когда Трамп стал предполагаемым кандидатом от Республиканской партии, республиканцы потеряли интерес к финансированию этой работы. "Но демократы, сторонники Хиллари Клинтон, проявляли огромный интерес, и Fusion GPS продолжила свои "глубокие погружения", но уже для новых клиентов", - говорится в статье. "В июне направление усилий внезапно изменилось. The Washington Post сообщила, что компьютеры Национального комитета Демократической партии были взломаны, по-видимому, агентами российского правительства, а загадочная фигура, называвшая себя Guccifer 2.0, начала публиковать в интернете похищенные документы", - говорится в статье. "Симпсон нанял Стила, бывшего офицера британской разведки, с которым работал и раньше. Стил, которому сейчас немного за 50 лет, в начале 90-х служил в Москве под прикрытием, а позднее был крупнейшим экспертом по России в лондонской штаб-квартире британской спецслужбы MI-6. В 2009 году, уйдя в отставку, он создал свою фирму коммерческой разведки Orbis Business Intelligence", - говорится в статье. "По словам их знакомых, бывший журналист и бывший шпион имели сходные мрачные взгляды на российского президента Путина, бывшего сотрудника КГБ, и разнообразные тактики, которые он и сотрудники его разведслужб применяли, чтобы очернять, шантажировать или подкупать своих жертв", - пишет газета. "Поскольку Стил - бывший сотрудник спецслужб, занимавшийся шпионажем в России, он не имел возможности поехать в Москву, чтобы изучить тамошние связи Трампа. Вместо этого он нанял носителей русского языка, чтобы те звонили информаторам в России, а также тайно вступали в контакты с его собственными знакомыми в этой стране", - сообщает издание. "Свои открытия Стил изложил в письменном виде в серии служебных записок (каждая - в объеме нескольких страниц), которые начал сдавать в Fusion GPS в июне и продолжал предоставлять, как минимум, до декабря. К тому времени выборы завершились, и ни один клиент уже не платил ни Стилу, ни Симпсону, но те не прекратили работу, которую считали очень важной", - утверждает издание. Газета отмечает, что Симпсон отказался дать комментарии для этой статьи, а Стил пока не ответил на просьбы о комментариях. "В служебных записках описывались две разные российские операции. Первая - усилия в течение года, направленные на поиск способа повлиять на Трампа, возможно, поскольку он имел контакты с российскими олигархами, за которыми Путин стремился следить. Согласно служебным запискам Стила, при этом использовался набор известных тактик: сбор kompromat (компрометирующих материалов вроде предполагаемых записей Трампа с проститутками в московском отеле) и предложения бизнес-сделок, привлекательных для Трампа", - говорится в статье. По мнению авторов, цель состояла не в том, чтобы сделать Трампа сознательным агентом России, а в том, чтобы использовать его как источник информации. "Но если Путин и его агенты хотели опутать Трампа с помощью бизнес-сделок, то не очень преуспели в этом. Трамп говорит, что не имеет в России крупных объектов недвижимости, хотя в 2008 году один из его сыновей сказал на конференции по недвижимости, что "из России притекает" "много денег", - говорится в статье. "Вторая российская операция, которая там описывалась, была недавней: то была серия контактов с представителями Трампа во время кампании, которые отчасти предпринимались, чтобы обсудить хакерские атаки на Национальный комитет Демократической партии и Джона Д. Подесту, председателя штаба г-жи Клинтон. Источники Стила утверждали, что среди этих контактов была встреча в конце лета в Праге между юристом Трампа Майклом Коэном и чиновником Россотрудничества Олегом Солодухиным", - пишет издание. У Стила прекрасная репутация среди коллег в американской и британской разведке, сообщают авторы. "По словам коллег, он остро осознавал: была опасность, что ему и его партнерам подсовывали российскую дезинформацию", - пишет газета. "Но многое из того, что Стил услышал и передал в Fusion GPS, было очень трудно проверить. А некоторые из утверждений, которые поддаются проверке, выглядят спорными", - пишет издание. Коэн утверждает, что никогда не бывал в Праге. Солодухин "в телефонном интервью отрицал, что когда-либо встречался с Коэном или кем-либо, связанным с Трампом", пишет издание. Газета полагает: в ближайшее время вопрос о том, насколько правдивы утверждения о Трампе, вряд ли прояснится до конца. Источник: The New York Times