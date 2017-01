12 января 2017 г. Джули Хиршфелд Дэвис, Мэгги Хаберман | The New York Times Дональд Трамп признал вмешательство России в выборы "В среду избранный президент Дональд Трамп впервые признал, что Россия осуществляла кибератаки против двух основных политических партий во время президентских выборов, но он с гневом опроверг неподтвержденные сообщения о том, что Москва собирала компрометирующую его личную и финансовую информацию, которую можно было использовать для шантажа", - пишет The New York Times. "В ходе хаотичной пресс-конференции в холле "Башни Трампа" на Манхэттене за девять дней до инаугурации 45-го президента страны Трамп сравнил сотрудников разведки США с нацистами, обошел неоднократные вопросы о том, имел ли он или кто-то другой из его предвыборного штаба контакты с Россией во время кампании, и обрушился на СМИ и политических оппонентов с обвинениями, что они стараются устраивать ему неприятности", - говорится в статье. "Что касается хакерства, я думаю, что это была Россия", - заявил Трамп, впервые дав комментарии, выражающие его согласие с выводами сотрудников американской разведки о том, что Москва вмешивалась в выборы с целью помочь ему победить. "На пресс-конференции Трамп продемонстрировал те же качества, что во время президентской кампании 2016 года: шоуменство, агрессивность и чувствительность к критике, - и рефлекторно отвергал любую критику и вопросы о его поведении. Жестко раскритиковав разведслужбы страны, журналистов и Хиллари Клинтон, избранный президент дал понять, что он будет вести себя точно так же и в Белом доме", - отмечают авторы статьи. "Некоторые моменты в поведении следующего президента США граничили с эксцентричностью. Трамп выразил уверенность, что во время его бизнес-поездок в номерах гостиниц в Москве и в других зарубежных столицах были скрытые камеры. Он назвал себя "в значительной степени гермофобом" (гермофобия - страх заразиться при контакте. - Прим. ред.) - очевидно, в попытке опровергнуть неподтвержденные заявления о наличии видеозаписей, на которых он занимается сексом с проститутками в российском отеле", - пишет издание. В какой-то момент Трамп вступил в конфронтацию с корреспондентом агентства CNN, которое в числе первых сообщило об этих заявлениях, сказав ему: "Вы и есть фальшивые новости". "Трамп выразил лишь слабую обеспокоенность по поводу того, что сотрудники американской разведки называют кампанией, организованной Путиным с целью вмешательства в дела американской демократии. Он приберег самую резкую критику для сотрудников американских спецслужб, которым, по его словам, не удалось сохранить в тайне обвинения, которые могли нанести ему ущерб", - говорится в статье. На вопрос, считает ли он, что Путин руководил действиями хакеров с целью помочь ему победить на президентских выборах, избранный президент сказал: "Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю это активом, а не пассивом, потому что у нас ужасные отношения с Россией". "Он не обращался к вопросу о том, сохранятся ли или будут усилены санкции президента Обамы, введенные против Москвы из-за кибератак, к чему призывают некоторые республиканцы, в особенности на фоне того, как масштабы хакерства проясняются", - говорится в статье. Источник: The New York Times