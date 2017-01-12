Попытки Украины навредить Трампу ударили по ней самой

"Трамп был не единственным кандидатом в президенты [США], избирательный штаб которого поддержали власти страны бывшего советского блока, - сообщают Кеннет П. Вогел и Дэвид Стерн в Politico. - Члены правительства Украины пытались помочь Хиллари Клинтон и подорвать положение Трампа, публично подвергая сомнению его пригодность для поста президента. Они также распространяли документы, на основании которых можно было заподозрить одного из главных помощников Трампа в коррупции, а также заявили, что расследуют этот вопрос - только чтобы пойти на попятный после выборов. Кроме того, они помогали союзникам Клинтон искать компрометирующую информацию по Трампу и его советникам, как удалось выяснить Politico в ходе расследования".

"Как сообщают лица, непосредственно знакомые с ситуацией, украино-американская оперативница [Александра Чалупа], консультировавшая Национальный комитет Демократической партии, встречалась со старшими сотрудниками украинского посольства в Вашингтоне, чтобы попытаться выставить напоказ связи Трампа и главы его избирательного штаба Пола Манафорта с Россией, - говорится в статье. - Усилия Украины повлияли на президентскую гонку: поспособствовали отставке Манафорта и распространению мнения, что штаб Трампа тесно связан с врагом Украины с востока - Россией. Однако они были гораздо хуже скоординированы и в меньшей степени управлялись из центра, чем предположительно принятые Россией меры по взлому и распространению электронных писем Демократической партии".

"По данным американских разведчиков, усилиями России руководил лично российский президент Владимир Путин, и в них участвовала армия страны и иностранные спецслужбы, - передают авторы. - (...) Мало что свидетельствует о том, что меры, принятые Украиной, тоже координировались сверху. Давние наблюдатели предполагают, что бушующая коррупция, разобщенность и экономические тяготы, которые терзают страну, - не говоря уже о продолжающемся противостоянии с Россией - не дают ей осуществить амбициозное тайное вмешательство в выборы в другом государстве. И администрация президента Петра Порошенко, как и украинское посольство в Вашингтоне, настаивает, что Украина сохраняла нейтралитет в отношении американской гонки".

"И все же в ходе расследования Politico обнаружились свидетельства вовлеченности украинского правительства в эту гонку, выходящей за пределы дипломатического протокола, который требует, чтобы правительства воздерживались от вмешательства в чужие выборы", - утверждают журналисты.

"Украина (...) традиционно могла похвастаться крепкими отношениями с американскими администрациями. Ее чиновники опасаются, что это может измениться при Трампе, команда которого частным образом выражала глубоко скептическое отношение к режиму Порошенко и при этом необычайно дружелюбно отзывалась о режиме Путина, - говорится в статье. - Порошенко пытается изменить эту динамику. Недавно он подписал контракт на 55 тыс. долларов в месяц с обладающей хорошими связями (в том числе с Республиканской партией) вашингтонской лоббистской фирмой с целью организовать встречи с чиновниками американского правительства, "чтобы укрепить американо-украинские отношения. Обнаружение предпринятых Украиной попыток навредить Трампу может помешать этим усилиям".

"Кажется, дела у Украины идут все хуже и хуже", - сказал Дэвид А. Меркел, старший научный сотрудник Атлантического совета, который помогал контролировать отношения США с Россией и Украиной, когда при Джордже У. Буше работал в Госдепе и Национальном совете безопасности.

"Меркел, работавший наблюдателем на украинских выборов 1993 года, увидел некую иронию в том, что Украина и Россия оказались по разные стороны президентской гонки 2016 года, так как последние украинские выборы, по мнению многих членов вашингтонского внешнеполитического сообщества, были опосредованной войной между США и Россией", - указывают журналисты.

"Теперь кажется, что американские выборы можно воспринимать как суррогатную битву между Киевом и Москвой", - отметил Меркел.

"Помимо усилий по саботажу Трампа, украинские власти не протягивали руку дружбы номинанту от Республиканской партии в ходе предвыборной кампании, - напоминают авторы. - Посол Украины Чалый написал статью для The Hill, в которой распек Трампа за ряд приводящих в замешательство заявлений о готовности признать законность аннексии Россией украинской территории Крым. По данным некоторых источников, эта статья встревожила некоторых сотрудников украинского посольства".

Украинский министр иностранных дел Арсен Аваков назвал Трампа в Twitter клоуном и большей угрозой для США, чем терроризм, а на Facebook раскритиковал Трампа за высказывания о Крыме.

"Отношения между Трампом и Украиной стали еще более напряженными в сентябре, когда появились сообщения, что кандидат от Республиканской партии пренебрежительно повел себя с Порошенко в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, когда украинский президент попытался встретиться с кандидатами от обеих партий, но добился только встречи с Клинтон", - говорится в статье.

"Бывший сотрудник украинского посольства Телиженко сказал, что во время праймериз украинский посол в Вашингтоне Чалый дал посольству указания не контактировать со штабом Трампа, хотя оно вышло на связь со штабом Теда Круза - республиканца, являвшегося главным противником Клинтон и Трампа", - передают журналисты.

"У нас было распоряжение не разговаривать с командой Трампа, потому что он критиковал Украину и ее правительство и из-за его критической позиции по Крыму и [российско-украинскому] конфликту, - сказал Телиженко. - На меня накричали, когда я предложил поговорить с Трампом. Посол сказал, что не надо с ним связываться, потому что Хиллари победит".

"Многие украинские чиновники и оперативники и их американские союзники видят в намеченной на этот месяц инаугурации Трампа экзистенциальную угрозу Украине, которую усугубляет распространение секретных счетов, [свидетельствующих о связи команды Трампа с администрацией Януковича], неоднозначные посты в социальных сетях и представление, что украинское посольство пыталось помешать Трампу - или как минимум разоблачить его", - говорится в статье.

"Это очень плохо. Администрация Порошенко прямо сейчас пытается скоординировать коммуникации. Организация Трампа вообще не хочет разговаривать с нашей администрацией", - сказал Телиженко.