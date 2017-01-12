В 2016 году в Германию прибыло существенно меньше беженцев

В 2016 году число беженцев, приехавших в Германию, составило 280 тысяч, что существенно меньше, чем было годом ранее, когда власти насчитали 890 тысяч беженцев. Об этом, как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, заявил глава МВД Германии Томас де Мезьер во время своей пресс-конференции.

"Это показывает, что меры, которые принимают федеральное правительство и ЕС, работают", - заявил министр, напомнив о том, что в первые три месяца 2015 года было принято соглашение между ЕС и Турцией, а также был перекрыт так называемый "балканский маршрут". По его словам, немецким властям удалось "упорядочить и справиться с потоком мигрантов".

В то же время, как подчеркивает журнал, число запросов на предоставление убежища, напротив, выросло: по данным немецкого МВД в 2016 году было подано 745545 запросов, что на 268869 больше, чем в 2015 году. Но это произошло из-за того, что большая часть желающих получить статус беженца приехали еще в 2015 году, но из-за чересчур большой загруженности Федерального ведомства по миграции и беженцам не могли подать запрос.

Наибольшее количество запросов, как добавляет Der Spiegel, поступает от граждан Сирии. Далее идут Афганистан, Ирак, Албания и Эритрея.