С танками против Путина

В понедельник американские военные начали выгрузку первых самоходных гаубиц с железнодорожных платформ в польском населенном пункте Дравско-Поморске, которые ранее прибыли в немецкий порт Бремерхафен, говорится в материале Tageszeitung. Корреспондент Тобиас Шульце сообщает: "Всего армия США планирует перебросить в Польшу порядка 3,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. единиц техники. Бригада, постоянно дислоцированная в штате Колорадо, перебрасывается в рамках операции "Атлантическая решимость" (Operation Atlantic Resolve) на девять месяцев. По мнению США, такая передислокация войск служит целям "обеспечения мира и стабильности в регионе на фоне российской интервенции на Украину".

Между тем в Германии переброска военной техники вызывает критику сразу в нескольких политических лагерях. "В России это будет воспринято как реальная подготовка к войне", - заявила на прошлой неделе лидер фракции Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт. Заместитель председателя партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд сказал о "бряцанье оружием" и росте конфронтации. Премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке уверен: "Нам не поможет тот факт, что по обе стороны от границы будут ездить танки".

В свою очередь, партия "Христианско-демократический союз" и большая часть "Зеленых" поддерживают переброску войск. "Прибалты и поляки по понятным причинам обеспокоены тем, что Россия находится в состоянии войны и проводит насильственные изменения границ на Украине. У этих стран есть опыт оккупации нацистами, а также советскими соседями", - заявила Tageszeitung Марилуизе Бек.

Как добавляет Шульце, не все войска останутся в Польше: с февраля отдельные батальоны будут отправляться в государства Балтии, Болгарию, Румынию и на американскую военную базу в немецком Верхнем Пфальце. Спустя девять месяцев бригада будет выведена и на ее место прибудет другое соединение. Целью ротации являются учения по переброске больших воинских контингентов.