12 января 2017 г. Дебора Хэйнс | The Times Шпион, составивший отчет о Трампе, знал Литвиненко "По данным некоторых источников, бывший британский шпион, составивший досье на Дональда Трампа, - уважаемый эксперт по Кремлю, который в свое время работал с российским агентом Александром Литвиненко, впоследствии убитым", - сообщает Дебора Хэйнс в The Times. - Кристофер Стил, которому предположительно немного за 50, - директор частной разведывательной компании Orbis Business Intelligence Ltd (Лондон)". По словам одного источника, Стил мог работать в MI-6 над российскими вопросами более 20 лет. "Он еще работал, когда разразилось дело Литвиненко, - сообщил этот источник. - Думаю, он был одним из тех, кто работал с Литвиненко". "Марина Литвиненко, вдова этого российского шпиона, сказала, что имя Стила ей незнакомо, но, вероятно, он общался с ее мужем под псевдонимом", - говорится в статье. Еще один человек, знакомый со Стилом, сказал журналистке, что тот "глубокий специалист" по России. "Он приятный, спокойный" человек, добавил источник. Источник: The Times