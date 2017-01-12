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12 января 2017 г.
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12 января 2017 г.

Дебора Хэйнс | The Times

Шпион, составивший отчет о Трампе, знал Литвиненко

"По данным некоторых источников, бывший британский шпион, составивший досье на Дональда Трампа, - уважаемый эксперт по Кремлю, который в свое время работал с российским агентом Александром Литвиненко, впоследствии убитым", - сообщает Дебора Хэйнс в The Times. - Кристофер Стил, которому предположительно немного за 50, - директор частной разведывательной компании Orbis Business Intelligence Ltd (Лондон)".

По словам одного источника, Стил мог работать в MI-6 над российскими вопросами более 20 лет. "Он еще работал, когда разразилось дело Литвиненко, - сообщил этот источник. - Думаю, он был одним из тех, кто работал с Литвиненко".

"Марина Литвиненко, вдова этого российского шпиона, сказала, что имя Стила ей незнакомо, но, вероятно, он общался с ее мужем под псевдонимом", - говорится в статье.

Еще один человек, знакомый со Стилом, сказал журналистке, что тот "глубокий специалист" по России. "Он приятный, спокойный" человек, добавил источник.

Источник: The Times


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