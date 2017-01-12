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12 января 2017 г.
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12 января 2017 г.

Бен Хойл | The Times

"Величайшая сенсация со времен Уотергейта" не может быть подтверждена

Загадочный фрилансер обещал "крупнейшую американскую историю со времен Уотергейта"; историю об омерзительных сексуальных эскападах, российском шпионаже и многомиллионных платежах Кремля предвыборному штабу Трампа, осуществлявшихся через Азербайджан, пишет The Times.

Впрочем, несколько часов спустя он объяснил, что у него нет тому доказательств, сообщает автор статьи Бен Хойл. "Ему были нужны деньги для его основного источника в ФСБ и срочная корпоративная поддержка для расширения его расследования, которое, как обнаружилось впоследствии, также проводили многие другие", - говорится в статье.

На тот момент до президентских выборов оставалось всего несколько недель. По его словам, он больше всего хотел получить доступ к компрометирующим видеозаписям, снятым ФСБ в Москве, о которых он слышал из трех независимых источников в России, заявил он.

"Житель Лос-Анджелеса, он назвал себя независимым журналистом и похвастался большими и многолетними связями с политиками, дипломатами и разведслужбами", - говорится в статье.

"Несмотря на тесные семейные связи с Клинтонами, он настаивал на том, что не работал на предвыборный штаб Клинтон", - отмечает автор.

"Во вчерашнем телефонном интервью загадочный фрилансер утверждал, что его информация поступила из других источников и была полностью не связана с материалом, опубликованным BuzzFeed. Он решил не сотрудничать с "придурками" и все еще продолжает свое расследование", - говорится в статье.

Источник: The Times


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