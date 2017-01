12 января 2017 г. Бен Хойл | The Times "Величайшая сенсация со времен Уотергейта" не может быть подтверждена Загадочный фрилансер обещал "крупнейшую американскую историю со времен Уотергейта"; историю об омерзительных сексуальных эскападах, российском шпионаже и многомиллионных платежах Кремля предвыборному штабу Трампа, осуществлявшихся через Азербайджан, пишет The Times. Впрочем, несколько часов спустя он объяснил, что у него нет тому доказательств, сообщает автор статьи Бен Хойл. "Ему были нужны деньги для его основного источника в ФСБ и срочная корпоративная поддержка для расширения его расследования, которое, как обнаружилось впоследствии, также проводили многие другие", - говорится в статье. На тот момент до президентских выборов оставалось всего несколько недель. По его словам, он больше всего хотел получить доступ к компрометирующим видеозаписям, снятым ФСБ в Москве, о которых он слышал из трех независимых источников в России, заявил он. "Житель Лос-Анджелеса, он назвал себя независимым журналистом и похвастался большими и многолетними связями с политиками, дипломатами и разведслужбами", - говорится в статье. "Несмотря на тесные семейные связи с Клинтонами, он настаивал на том, что не работал на предвыборный штаб Клинтон", - отмечает автор. "Во вчерашнем телефонном интервью загадочный фрилансер утверждал, что его информация поступила из других источников и была полностью не связана с материалом, опубликованным BuzzFeed. Он решил не сотрудничать с "придурками" и все еще продолжает свое расследование", - говорится в статье. Источник: The Times