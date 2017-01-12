Как российские спецслужбы низвергают противников

Представителей оппозиции и критически настроенных журналистов заставляют замолчать при помощи снятых скрытой камерой видеозаписей сексуальных утех и других компрометирующих материалов, подлинность которых вызывает серьезные сомнения, пишет постоянный автор Die Welt Юлия Смирнова.

"Момент, когда по российскому оппозиционеру Михаилу Касьянову в прошлом году был нанесен удар, четко просчитали. Его партия ПАРНАС и другие демократические партии начали проводить дебаты и предварительные голосования с целью формирования партийных списков для предстоявших парламентских выборов. Именно тогда прокремлевский телеканал НТВ показал фильм о Касьянове", - повествует Смирнова. Его ключевым моментом стала видеозапись, на которой Касьянов запечатлен в одной кровати с активисткой ПАРНАСа Натальей Пелевиной. Во время свидания любовники якобы обсуждали своих коллег-оппозиционеров. "Даже при том, что не представляется возможным проверить, что в случае с этой видеозаписью подлинно, а что сфабриковано, скандал был запрограммирован", - констатирует журналистка.

"Это - один из примеров того, что в России называют "компроматом". После того как американский телеканал CNN сообщил, что в распоряжении Москвы находится материал, якобы обличающих избранного президента США Дональда Трампа, это слово на устах у всей международной общественности", - говорится в статье.

Интернет-портал BuzzFeed опубликовал файлы бывшего сотрудника британских спецслужб, в которых описываются сцены, похожие на "фильм с участием Касьянова", пишет журналистка. Речь идет о том, что российские спецслужбы при помощи скрытой камеры отсняли "извращенные сексуальные утехи" Трампа в одном из шикарных московских отелей. BuzzFeed подчеркивает, что данная информация не проверена - Кремль тут же объявил ее "фальшивкой".

"Компромат" в России имеет давнюю традицию: еще в советские времена спецслужбы формировали досье как на критиков режима, так и на неверных сотрудников. Однако своего расцвета кухня вокруг сбора компромата и его использования достигла в 1990-е. Материалы, который собирались не только спецслужбами, но и частными охранными фирмами, использовались для шантажа", - пишет Смирнова.

Широкий общественный резонанс получило дело тогдашнего генпрокурора Юрия Скуратова, который активно взялся за борьбу с коррупцией, поссорившись с влиятельными представителями из окружения Бориса Ельцина - в том числе олигархом Борисом Березовским и Павлом Бородиным из Управления делами президента. Как писал позднее в своей книге Скуратов, в феврале 1999 года на встрече с Николаем Бордюжей, занимавшем должности главы Администрации президента и секретаря Совета безопасности РФ, ему была показана видеозапись, на которой он якобы фигурировал в интимных сценах с двумя женщинами. Бордюжа утверждал, что обнаружил кассету в ящике своего стола. Скуратову было предложено уйти в отставку. В марте того же года, добавляет Смирнова, видеозапись была показана по ТВ, против Скуратова было заведено уголовное дело, и он был вынужден оставить занимаемый пост.

"В своей книге, а также в интервью Скуратов предполагал, что видео было предано огласке ФСБ по поручению советников из окружения президента Ельцина. Возглавлял ФСБ в то время сегодняшний президент страны Владимир Путин", - замечает автор статьи.

"При Путине видео сексуального характера и запись прослушки стали излюбленным средством, чтобы опорочить, а в некоторых случаях и превратить в преступников критиков режима. Так, в 2010 году было обнародовано сразу несколько видеозаписей, компрометирующих оппозиционных журналистов и политиков. Зимой 2011 года, когда в Москве вспыхнули протесты против Путина, кремлевские СМИ обнародовали записи телефонных разговоров представителей оппозиции", - напоминает Смирнова.

Позднее телеканал НТВ показал съемки скрытой камерой, как оппозиционер Сергей Удальцов якобы обсуждает планы переворота с неким грузинским политиком. За сюжетом последовали аресты десятков активистов, Удальцов до сих пор находится в тюрьме, сообщает журналистка.