12 января 2017 г. Кирилл Калинин, Уолтер Р. Мебейн | The Washington Post Когда русские подделывают результаты своих выборов, они, вероятно, показывают нам статистический средний палец "Попытки России повлиять на президентские выборы 2016 года в США привлекли к себе столько внимания. Легко забыть, что и в самой России в 2016 году были выборы, причем их демократическая легитимность тоже оказалась под вопросом, - отмечают политологи Кирилл Калинин и Уолтер Р. Мебейн в The Washington Post. - Наше новое исследование, проведенное с использованием техник криминалистической экспертизы выборов, позволяет предположить, что думские (парламентские) выборы 2016 года были самыми мошенническими за все время президентств Путина с 2000 года. Более того, мы подозреваем, что российское правительство могло намеренно манипулировать некоторыми результатами так, чтобы показать, что оно читало исследования о выявлении мошенничества на выборах! Фигурально выражаясь, мы подозреваем, что русские, возможно, показывают нам статистический средний палец. Похоже, они дают понять, что следят за исследователями в области избирательной криминалистики, но продолжают явно обманывать прямо у нас на глазах". Авторы передают, что политолог из Нью-Йоркского университета Артурас Розенас отмечает, что слишком много участков сообщили о победе "Единой России" с показателем, кратным 5: 55%, 65%, 75%, 80%. Калинин и Мебейн обнаружили аналогичную особенность во всех российских выборах с 2000 по 2016 год. По их мнению, такого рода подделка может быть сигнальным механизмом, с помощью которого региональные губернаторы демонстрируют свою верность Кремлю. По мнению авторов статьи, Россия показывает миру статистический средний палец с помощью индикаторов, которые, в случае их отклонения от ожидаемых значений, сигнализируют о фальсификации на выборах. Приведя статистику результатов, полученных на выборах 2016 года различными российскими партиями, эксперты поясняют: "Почти по всей таблице статистика существенно отличается от ожиданий. Но есть два исключения. И это особенный момент. Исключения слишком идеальны". "В статье Льюиса Периччи и Дэвида Торреса говорится, что закон Бенфорда (согласно которому меньшие однозначные числа повторяются чаще, чем большие) может помочь выявлять аномалии. Согласно главе 9 (...) книги о законе Бенфорда, с учетом этого, среднее арифметическое вторых цифр количества голосов должно составлять 4,187", - сообщают политологи. Это правило соблюдено в случае четырех значимых партий в каждом из 96869 участков. "В (...) статье Берндта Бебера и Александры Скако говорится, что каждая из 10 возможных последних цифр количества голосов должна встречаться одинаково часто. В данном случае их среднее арифметическое составляет 4,5. Именно таково значение среднего арифметического последних цифр количества голосов, полученных "Единой Россией" на каждом участке", - передают авторы. "Эти два статистических показателя идеальны. По-видимому, русские говорят людям вроде нас, что у них прекрасные навыки подделки результатов выборов. Более того, подобные идеальные результаты Путин и "Единая Россия" получали и на остальных выборах с 2004 года", - говорится в статье. "Российское правительство отрицает все обвинения в нарушении избирательного процесса. Они знают, что мы наблюдаем. Мы знаем, что они знают, что мы наблюдаем. Однако на выборах им нужно решить столько задач, что они не могут пройти все тесты, имеющиеся в инструментарии специалиста по избирательной криминалистике. Сигнализирование происходит по внутриполитическим причинам. Очевидно, они не подделывают все голоса, а просто добавляют несколько (миллионов)", - резюмируют политологи. Источник: The Washington Post