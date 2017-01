12 января 2017 г. Грег Миллер, Эллен Накашима, Карен Деянг | The Washington Post Решение проинформировать Трампа об обвинениях сделало достоянием общественности секретное и неподтвержденное досье "В то время как руководители разведки страны готовились проинформировать президента Обаму и избранного президента Дональда Трампа по российскому вмешательству в выборы 2016 года, они столкнулись с мучительно щекотливым вопросом: стоит ли им упоминать сомнительные обвинения, циркулировавшие в Вашингтоне в течение нескольких месяцев, о том, что у Москвы есть компрометирующая информация на будущего президента?" - пишет The Washington Post. "В конечном итоге, они пришли к выводу, что у них нет выбора. Досье из 35 страниц, переполненное подробностями предположительно компрометирующей личной информации, предположительных финансовых хитросплетений и политической интриги, уже имело настолько широкую циркуляцию в Вашингтоне, что у каждого крупного СМИ, кажется, была своя копия", - говорится в статье. "Надо было быть полным изгоем, чтобы не упомянуть" это досье, заявил американский чиновник. Игнорирование документации, собранной частной компанией по безопасности, только заставило бы предположительных стражей государственных тайн выглядеть неинформированными, отметили чиновники, добавив, что многие были убеждены в том, что публикация этого материала, на которую может кто-либо решиться, лишь вопрос времени. "Их решение, кажется, ускорило исход этого дела, приведя к публикации обвинений, чреватых политическими последствиями, которые СМИ пытались по инерции готовить в течение нескольких месяцев, но не могли найти оснований для их публикации, пока они не были суммированы и включены в совершенно секретный доклад, составленный государственными разведслужбами", - говорится в статье. Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что характер резюме "был полностью разъяснен" Трампу в пятницу и "поставлен в контекст". Материал в досье был собран бывшим британским офицером разведки Кристофером Стилом, чья компания по безопасности и расследованиям была нанята для оказания помощи компании по политическим исследованиям в Вашингтоне, которая первоначально работала на противников Трампа на республиканских праймериз, но позже предложила свои услуги демократам, по словам лиц, ознакомленных с этим вопросом. "Американские чиновники предоставили противоречивые сведения о том, к чему привели встречи со Стилом. Во вторник один высокопоставленный чиновник заявил, что в то время как утверждения, содержащиеся в двухстраничном резюме, не могут быть подтверждены, оно было включено отчасти потому, что источник информации был сочтен надежным", - говорится в статье. Другие оспаривали это и утверждали, что было бы трудно, если и не невозможно, оценить заявления Стила без получения подробной информации о его источниках в России, информации, которой он, как считалось, вряд ли был готов поделиться. "Бывший высокопоставленный сотрудник разведки США также поставил под сомнение его возможности для маневра в России и получения доступа к высокопоставленным чиновникам, связанным с Кремлем или с российским президентом Владимиром Путиным", - говорится в статье. "Как бывший британский офицер разведки беседовал со всеми этими российскими официальными лицами и не был арестован за шпионаж?" - задается вопросом бывший чиновник. Личность Стила и его связь с компанией по расследованиям являются публичными и почти наверняка известны российской контрразведке, отмечает издание. Источник: The Washington Post