12 января 2017 г. Брэдли Хоуп, Майкл Ротфельд и Алан Куллисон | The Wall Street Journal По некоторым сведениям, досье на Трампа было подготовлено Кристофером Стилом "Информированные источники говорят, что в авторе досье, в котором собраны непроверенные утверждения о деятельности и связях избранного президента США Трампа в России, опознали отставного офицера британской разведки, а ныне директора частной фирмы, занимающейся расследованиями и обеспечением безопасности", - пишут журналисты The Wall Street Journal Брэдли Хоуп, Майкл Ротфельд и Алан Куллисон. "Эти люди сказали, что досье подготовил Кристофер Стил, директор лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd. В документе, который, по словам близкого к этой теме чиновника, был подготовлен по контрактам как с республиканскими, так и с демократическими противниками Трампа, утверждается, что Кремль вступил в сговор с избирательным штабом Трампа, а российские официальные лица располагают компрометирующими доказательствами поведения Трампа, которые могут быть применены для его шантажа", - говорится в статье. Второй содиректор Orbis Кристофер Бэрроуз заявил в среду в интервью, что не "подтверждает и не опровергает" утверждение, что вышеупомянутый доклад подготовила Orbis. "Досье состоит из серии неподписанных служебных записок, которые были написаны, по-видимому, с июня по декабрь 2016 года. Один информированный источник сказал, что Стил не только создал этот документ, но и разработал план по передаче информации в правоохранительные органы США и Европы, в том числе в ФБР", - говорится в статье. Огласка досье, которое 10 января было выложено в интернет, спровоцировала "огненную бурю", как выражается издание. "Официальные лица США изучили утверждения, но ни одно не подтвердили. The Wall Street Journal тоже не подтвердила ни одного утверждения из досье", - говорится в статье. Трамп заявил: "Это все липа. Этого не было". У автора доклада была хорошая репутация в мире разведки, он несколько лет служил в России, говорит Джон Сайфер, ушедший в отставку из ЦРУ в 2014 году. Со своей стороны, Эндрю Вордсворт, соучредитель лондонской детективной фирмы Raedas, счел служебные записки из досье Трампа "совершенно неубедительными". "Это просто слишком хороший материал, - сказал он. - Если бы глава ЦРУ заявил, что располагает такой качественной информацией, вы бы ему не поверили". По мнению Вордсворта, у сотрудников российских спецслужб не было никаких резонов делиться государственными тайнами с экс-офицером MI-6. "Русские считают: кто был сотрудником спецслужб, останется им навсегда", - пояснил он. Источник: The Wall Street Journal