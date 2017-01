12 января 2017 г. Фелиция Шварц, Джей Соломон и Пол Сонн | The Wall Street Journal Назначенец Трампа Рекс Тиллерсон предложил жесткий курс в отношении России, но не взял на себя обязательств по части санкций Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон "сказал, что США следует агрессивно противостоять российскому президенту Владимиру Путину, одновременно ведя переговоры с его правительством", пишет The Wall Street Journal. "Однако в среду в Сенате, который рассматривал вопрос об утверждении его кандидатуры, Тиллерсон отказался заявить, что администрация Трампа обязывается сохранить или существенно ужесточить санкции в отношении России", - сообщают журналисты Фелиция Шварц, Джей Соломон и Пол Сонн. Несколько раз Тиллерсон высказался о России в "поразительно ястребином тоне", как пишет газета. Например, он пообещал предоставить Украине смертельные средства ведения войны. Авторы указывают на "еще один разрыв с линией Трампа": Тиллерсон сказал, что договоренности членов НАТО о коллективной обороне не следует использовать, чтобы склонять союзников к увеличению оборонных расходов. Но Тиллерсон "навлек на себя гнев некоторых американских сенаторов, отказавшись взять на себя обязательства, касающиеся санкций в отношении России в ответ на ее дестабилизирующие действия регионального масштаба и предполагаемые хакерские атаки на институты США во время недавних президентских выборов", говорится в статье. Американские законодатели вопрошают: может быть, прежние деловые связи Тиллерсона с Россией отбивают у него желание бить по финансам Москвы? Тиллерсон "сказал, что администрации Трампа нужно пересмотреть вопрос об эффективности санкций и установить, нет ли более эффективных способов попытаться сдержать Кремль или потенциально улестить его", пересказывают авторы. Марко Рубио и некоторые другие сенаторы требовали, чтобы Тиллерсон поклялся продолжать долгосрочное экономическое давление на Россию. "Тиллерсон несколько раз ответил отрицательно, сославшись на необходимость пересмотреть политику", - сообщает газета. Вопросы, связанные с Россией, стали на заседании главными, отмечает издание. "Тиллерсон вновь и вновь говорил, что США следует практиковать сбалансированный подход к Кремлю: сотрудничать в сферах, где это возможно, но также готовиться давать отпор", - сообщает издание. По мнению Тиллерсона, администрация Обамы подогрела конфликт с Москвой, не установив "границы дозволенного". "Я обнаружил, что русские мыслят абсолютно стратегически, очень расчетливо. У правительства России есть план. Это географический план, - сказал Тиллерсон. - Если Россия не натолкнется на соответствующие ответные меры, она продолжит осуществление этого плана". "Тиллерсон сказал, что в зависимости от консультаций с другими чиновниками новой администрации, ведающими национальной безопасностью, он поддержит призывы к поставкам оборонительных вооружений Украине, дабы та могла защититься от дальнейшей российской агрессии", - пишет газета. Тиллерсон не согласился с мнением, что США должны задуматься о признании Крыма частью России. Это мнение высказал прошлым летом Трамп в интервью, напоминает газета. Источник: The Wall Street Journal