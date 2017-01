12 января 2017 г. Натан Ходж и Томас Гроув | The Wall Street Journal Досье на Трампа заостряет внимание на истории компромата в России "Публикация досье на избранного президента США Дональда Трампа заострила внимание на российском "злокозненном искусстве kompromat" - практике сбора компрометирующих материалов на видных деятелей в целях шантажа", - пишут журналисты The Wall Street Journal Натан Ходж и Томас Гроув. "Досье изобилует непроверенными утверждениями, в том числе версией, что официальные лица России раздобыли доказательства контактов Трампа с проститутками и придержали эту информацию в резерве для потенциального шантажа", - говорится в статье. Трамп опроверг эти сообщения. Кремль также отрицает какую-либо связь с этим досье, отмечает газета. "Хотя шантаж никоим образом не является уникально российским явлением, использованием компромата регулярно имеет место в российской внутренней политике, где борьба идет "без боксерских перчаток", говорится далее. В начале прошлого года телеканал НТВ показал кадры со скрытой видеокамеры, на которых был запечатлен лидер оппозиционной партии ПАРНАС Михаил Касьянов. По мнению издания, эта запись создала впечатление, что российская оппозиция расколота и не играет существенной роли в политике. Партия Касьянова не прошла в парламент. "Разумеется, Кремль собирает компрометирующие материалы", - сказал политический аналитик и историк Валерий Соловьев (МГИМО). По его словам, в дело идет лишь малая толика собранного компромата, огласке придается еще меньше. "Если он качественный и надежный, то лучше всего подходит для тайного шантажа", - пояснил аналитик. Kompromat также служит оружием в дипломатических конфликтах с другими странами. "Западных дипломатов, которых направляют в Россию, учат избегать "секс-ловушек", - говорится в статье. Некоторым россиянам кажется, что история с досье Трампа напоминает драматические события российской политической жизни. Экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов сомневается в достоверности досье на Трампа. "Это не больше, чем политический акт, - сказал он. - Оно идеальным образом написано для стороны, проигравшей выборы. Это сплошное очковтирательство, это попытка объяснить американскому читателю, почему Трамп вдруг вступил в хорошие отношения с Россией". "Скуратов сам стал жертвой компромата после того, как начал расследовать обвинения в коррупции в адрес президента Ельцина и его окружения", - напоминает издание. Сам он уверяет, что на якобы компрометирующей его видеозаписи изображен не он, а другой человек. "Это было сделано, чтобы спровоцировать мое увольнение и отстранение от расследования", - сказал он. Источник: The Wall Street Journal