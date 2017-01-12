Гротескная театральщина

"Во время пресс-конференции, больше похожей на фарс, Дональд Трамп показал все свои плохие стороны", - уверен автор статьи в немецкой Die Zeit Рике Хаверц.

"Он превзошел самого себя, подтрунивая над Хиллари Клинтон, оскорбляя журналистов, используя при этом самые примитивные речевые конструкции. Его лишенные смысловой содержательности заявления, в которых не было ничего нового, - о строительстве стены, скверной реформе здравоохранения и величии Америки - были сродни гротескной театральщине. Трамп использовал обороты и вел себя точно так же, как в ходе предвыборной кампании, что заставляет содрогаться при мысли о приближающемся 20 января", - отмечает автор.

"В ходе пресс-конференции Трамп не мог полностью контролировать ситуацию и вновь продемонстрировал свою неспособность действовать самостоятельно. Тот, кто не в состоянии спокойно реагировать на критические замечания журналистов, предпочитая лишить слова корреспондента CNN, поскольку его телеканал якобы производит лишь фейковые новости, выставляет себя на посмешище, - пишет Хавертц. - Пресс-конференция Трампа, как и многие его выступления, обернулась сплошным проявлением некомпетентности и невежества".

Нужно ли каждый раз так волноваться по этому поводу? "Конечно, невозможно находиться в состоянии перманентного негодования по поводу предстоящего президентства Дональда Трампа, - признает автор. - Однако недооценивание, замешанное на дурной притягательности, наряду с другими факторами, позволили кандидату в президенты Трампу стать собственно президентом".

Кто знает, рассуждает автор, "может, администрации Трампа удастся сделать что-то положительное. Но его выступление в среду заставляет в этом сильно сомневаться. В конечном итоге, будущий президент намерен перестроить свою страну, хотя серьезно не задумывается о последствиях. В лучшем случае в США сформируется общественная оппозиция и на следующих выборах в Конгресс стоит ожидать масштабной победы демократов, способных ограничить власть Трампа. Но пока Трамп то и дело скатывается в фарс, и это нельзя игнорировать. Подобные выступления - это катастрофа, и такие вещи следует называть своими именами", - заключает журналист.