Итальянская сеть Игоря Данилова и выход "Газпрома" на медиарынок Италии

"В Италии он, великолепно владеющий языком Данте, выступает в роли образованного, обходительного и любознательного президента ACEB - Ассоциации городов-наследников Византии. И, несомненно, в этом качестве 50-летний Игорь Данилов имеет успех", - пишет Федерико Фубини в итальянском издании Corriere della Sera. "За несколько лет около 30 итальянских городов, от Бари и Палермо до Чивидале-дель-Фриули, примкнули к ассоциации и ее инициативам, носящим характер исключительно культурного обмена", - говорится в статье.

Однако, пишет автор, Игорь Данилов известен и в другом качестве: он один из топ-менеджеров "Газпром-медиа". По словам людей, близких к сфере итальянско-российских отношений, в данный момент российский медиахолдинг "делает первые шаги по консолидации своей деятельности в Италии", пишет газета. Данилов, который часто бывает в Италии в качестве президента возглавляемой им культурной ассоциации, начиная с 2011 года "осуществляет координацию сотрудничества "Газпром-медиа" с итальянскими контрагентами", отмечает автор. Однако сам он, по словам журналиста, не очень распространяется об этих деталях с некоторыми из своих итальянских собеседников.

"Неясно, почему менеджер такого высокого уровня в такой масштабной группе находит время для занятия культурными инициативами, которые, будучи интересными, кажутся достаточно незначительными, - размышляет автор статьи. - Однако теперь уже стало вполне очевидным, что "Газпром-медиа" смотрит все больше на Италию как на интересный рынок". Как пишет в заключение журналист, "российская система со своими многотысячными рычагами никогда не пренебрегала стратегической ценностью отношений с Италией. Тем более сейчас, когда парламентские выборы неизбежно приближаются".